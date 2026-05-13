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युवक ने घर के बाहर खड़ी युवती को मारी गोली, जमीन पर गिरते ही चाकू से दनादन हमले

सिरफिरे युवक ने घर के बाहर युवती को मारी गोली, मौत ( ETV BHARAT )