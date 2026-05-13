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युवक ने घर के बाहर खड़ी युवती को मारी गोली, जमीन पर गिरते ही चाकू से दनादन हमले

पन्ना में युवती की हत्या से रोष. ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ा और खंभे से बांध दिया. फिर पुलिस को सौंपा.

Panna Youth murder Young girl
सिरफिरे युवक ने घर के बाहर युवती को मारी गोली, मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
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पन्ना : पन्ना में सरेआम घर के बाहर युवती की गोली मारी व चाकू से हमला कर युवती की हत्या से सनसनी फैल गई. इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. वारदात बुधवार सुबह पन्ना के लक्ष्मीपुर गांव की है. यहां सिरफिरे युवक ने पड़ोस में रहने वाली 25 वर्षीय युवती पर उस वक्त जानलेवा हमला कर दिया, जब वह घर के बाहर खड़ी थी. इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई. हत्या का कारण अभी तक साफ नहीं हो सका है.

गोली मारने के बाद चाकू से किए वार

आरोपी विनोद यादव ने न केवल कट्टे से गोली चलाई, बल्कि युवती पर चाकू से भी वार किए. जब भाई आकाश अपनी बहन को बचाने दौड़ा तो आरोपी ने उस पर भी निशाना साधा, लेकिन गनीमत रही कि गोली नहीं चली. खून से लथपथ युवती को देखकर ग्रामीणों का सब्र टूट गया. भाग रहे आरोपी और उसके पिता को भीड़ ने दबोच लिया और बिजली के खंभे से बांधकर उनकी जमकर पिटाई की. मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया.

गोली मारने के बाद चाकू से किए वार, भाई ने सुनाई आंखोंदेखी (ETV BHARAT)

रीवा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत

घायल युवती की हालत नाजुक देखते हुए रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गांव में सुरक्षा बल तैनात किया है. मामले की जांच जारी है. कोतवाली थाना प्रभारी रोहित मिश्रा ने बताया "ग्राम लक्ष्मीपुर से गोली चलने की घटना की जानकारी मिली थी. तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची. गोली चलाने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़ रखा था. उसको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया. युवती की हत्या क्यों की गई, कारण साफ नहीं है."

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हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करती पुलिस (ETV BHARAT)

सभी एंगल से जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि परिजन के बयान लिए जा रहे हैं. युवती के मौत के बाद हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी का परिवार पिछले 10 सालों से गांव में रहकर खेती-किसानी कर रहा था. उसने वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

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