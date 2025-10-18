ETV Bharat / state

पन्ना में रोड पर पड़े चमकीले कंकर ने पलटी महिला की किस्मत, हाथ में लिया तो निकला हीरा

पन्ना में चमकी महिला की किस्मत. जमीन पर पड़ा मिला बेशकीमती हीरा. नीलामी के लिए हीरा कार्यालय में कराया जमा.

PANNA WOMAN FOUND DIAMOND
पन्ना में मिला को मिला हीरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 9:26 AM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 10:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना: पन्ना को हीरों की धरती कहा जाता है. क्योंकि यहां कब किसको हीरे मिल जाएं कहा नहीं जा सकता. यहां की धरती पर चारों तरफ हीरे बिखरे पड़े हैं. यह हीरे कभी भी किसी की किस्मत बदल देते हैं. ऐसा ही मामला फिर सामने आया है, जहां पर महिला को जमीन में पड़ा चमकीला कंकर मिला और उसने उस चमकीले कंकर को हाथ में उठाया और अपने पुत्र को दिखाया तो पता चला कि यह चमकीला कंकर नहीं बेशकीमती हीरा है.

दर्शन के लिए जा रही महिला को जमीन पर मिला हीरा
केश कली यादव पति पूरन यादव निवास ग्राम पंचायत जानवर अपने पुत्र के साथ कृष्णा कल्याणपुर पट्टी में स्थित आत कुंवारी माता मंदिर में दर्शन करने जा रही थीं. तभी दर्शन से पूर्व ही उन्हें रास्ते पर चमकीला कंकर दिखाई दिया, जिससे महिला ने उत्सुकता के साथ उस कंकर को हाथ में उठा लिया और अपने पुत्र कल्याण सिंह यादव को दिखाया. कल्याण सिंह यादव ने उसको देखा और बताया कि यह चमकीला कंकर नहीं है यह हीरा है.

पन्ना में चमकी महिला की किस्मत (ETV Bharat)

जिसे कंकर समझा वह तो निकला 1.28 कैरेट का हीरा
महिला कैश कली यादव ने बताया कि, ''माता के दर्शन करने जा रहे थे, तभी माता ने दर्शन की पूर्व ही आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद के रूप में बेश कीमती हीरा दिया है. जिसे 15 अक्टूबर को हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया है. हीरे का वजन 1.28 कैरेट है. हीरा मिलने से काफी खुश है इससे जो पैसा मिलेगा वह खेती किसानी में लगाएंगे.''

हीरा कार्यालय में जमा कराया हीरा
पन्ना की रत्नगर्भा धरती हमेशा हीरा उगलती रहती है. उथली हीरा खदान, खेत हीरा खदान तो कभी जमीन पर हीरे पड़े मिलते हैं. जो हीरा कार्यालय में प्रतिवर्ष जमा होते हैं. जो हीरे की शासकीय नीलामी होती है उसमें इन हीरों को बिक्री के लिए रखा जाता है. फिर भारत के कोने-कोने से जैसे गुजरात एवं मुंबई से व्यापारी आते हैं और इन हीरों की उच्चतम बोली लगाकर हीरा खरीद कर ले जाते हैं. जो हीरे की कीमत व्यापारी देकर जाता है उसमें 12% सरकार अपना टैक्स काट के बाकी पैसा हीरा धारक को उसके खाते में ट्रांसफर कर देती है.

DIAMOND DEPOSITE HEERA OFFICE PANNA
महिला ने हीरा कार्यालय में जमा कराया हीरा (ETV Bharat)

हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि, ''हीरे को दिनांक 15 अक्टूबर को हीरा कार्यालय में जमा करवाया गया है. हीरे का वजन 1.28 कैरेट है, हीरे को आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा. जितने की भी नीलामी होगी, उसमें से सरकार अपना टैक्स काटकर बाकी पैसा हीरा मालिक के खाते में ट्रांसफर कर देगी.''

Last Updated : October 18, 2025 at 10:21 AM IST

TAGGED:

DIAMOND DEPOSITE HEERA OFFICE PANNA
PANNA NEWS
PANNA DIAMOND STORY
PANNA LUCK STONE
PANNA WOMAN FOUND DIAMOND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार को झटका, प्रमोशन में आरक्षण के लिए नहीं दी अंतिम राहत

रतलाम में सजने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, प्रसाद के रूप में मिलता है चढ़ावे का पैसे

परीक्षा देने का नहीं था मन, फैला दी प्रिंसिपल के मौत की खबर, जानिए फिर क्या हुआ

वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.