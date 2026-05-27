ETV Bharat / state

अजयगढ़ में सुबह से हंगामा, मृतकों के परिजनों ने लगाया चक्काजाम, अंतिम संस्कार रोका

पन्ना के नयागांव में निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 मजदूरों की मौत के बाद परिजन सड़क पर उतरे. मांगा 20 लाख मुआवजा.

Panna ajaygarh chakkajam
प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिजनों की पुलिस से बहस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 12:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना : कुआं हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में रोष है. जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर और पीड़ित परिजनों को 20 लाख मुआवजा की मांग को लेकर हादसे के अगले दिन बुधवार सुबह अजयगढ़ में लोगों ने चक्काजाम कर दिया. अजयगढ़ के मुख्य चौराहे पर जाम लगने से चारों ओर वाहनों के पहिए थम गए. अजयगढ़ के मुख्य चौराहे माधवगंज में अफरातफरी का माहौल रहा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार तीखी बहस हुई.

पीड़ितों के साथ उतरे ग्रामीण

मंगलवार को ग्राम पंचायत बिहर पुरवा के ग्राम नयागांव में निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 मजदूरों की मौत हो गई थी. जिला प्रशासन व पुलिस ने एनडीआरएफ की टीमों की मदद से शवों को मिट्टी से जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया. सभी का शाम को पोस्टमार्टम कराया. पीड़ितों द्वारा दूसरे दिन पोस्टमार्टम करने के लिए बोला गया. रात में सागर कमिश्नर अनिल चारी, आईजी मिथिलेश शुक्ला, कलेक्टर उषा परमार, एसपी निवेदिता नायडू ने परिजनों से मुलाकात की. अगले दिन सुबह सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पीड़ितों के परिवारों के साथ अजयगढ़ के मुख्य चौराहे माधवगंज में जाम लगा दिया.

अजयगढ़ में मृतकों के परिजनों ने लगाया चक्काजाम (ETV BHARAT)

भीषण गर्मी में कई किमी लगा जाम

जाम लगने से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के वाहनों की आवाजाही थम गई. जाम से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया. पीड़ितों का कहना है कि उन्हें 04 लाख रुपये मुआवजा दिया गया, ये नाकाफी है. उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो 3 लोग इस हादसे में मृत हुए हैं उनकी उम्र 30- 30 वर्ष है और दो लोगों की उम्र 50- 50 वर्ष है. जो 30 वर्ष के युवक हैं, उनके परिवार में उनकी बच्चियों हैं, उनका भरण-पोषण कैसे होगा. जो लोग इस हादसे के लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए.

Panna ajaygarh chakkajam
मृतकों के परिजनों ने लगाया चक्काजाम (ETV BHARAT)

मांगें नहीं मानी तो नहीं करेंगे अंत्येष्टि

पीड़ितों का कहना है कि कल दिनभर पीड़ितों से जिले के अधिकारी एवं सागर जोन के अधिकारियों ने मुलाकात की और मदद का आश्वासन दिया लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. 4 लाख की मुआवजा राशि से परिवार कैसे पलेगा. पीड़ित परिजन राकेश यादव ने कहा "हम सभी उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं. यदि मुआवजा नहीं मिला तो हम अंत्येष्टि नहीं करेंगे. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जिससे हमें न्याय मिले. यह जनपद प्रशासन की लापरवाही के कारण हादसा हुआ." प्रशासन व पुलिस के अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने में लगे हैं, इसलिए फिलहाल कोई अधिकारी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं.

TAGGED:

WELL COLLAPSE 5 LABORERS DEATH
DEMAND COMPENSATION 20 LAKH
VICTIM REFUSE LAST RITES
PANNA NEWS
PANNA AJAYGARH CHAKKAJAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.