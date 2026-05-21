भीषण गर्मी से बेहाल बेजुबान, हीट स्ट्रोक का बढ़ा खतरा, पशुओं को धूप में न छोड़ें पशुपालक
पन्ना सहित बुंदेलखंड में हीट स्ट्रोक का खतरा, पालतू जानवरों के लिए जारी की एडवाइजरी, लक्षण दिखने पर पशुओं को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 4:16 PM IST
पन्ना: मध्य प्रदेश में गर्मी कहर बरपा रही है. बुंदेलखंड के पन्ना में पारा 44 डिग्री और 45 डिग्री तक जा रहा है. इसी को लेकर प्रशासन द्वारा छतरपुर, पन्ना एवं टीकमगढ़ जिले में अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही पालतू जानवरों के लिए भी पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है. डॉक्टर भी पशुओं को हीट स्ट्रोक से बचाने के तरह-तरह के उपाय बता रहे हैं.
पशुओं के लिए एडवाइजरी जारी
बुंदेलखंड के पन्ना सहित टीकमगढ़ एवं छतरपुर में आसमान से आग बरस रही है. लोग 12:00 बजे से 4:00 तक घर से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं. हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है. इस कारण प्रशासन द्वारा मोबाइलों पर भी अलर्ट मैसेज जारी किया गया है और दोपहर में निकलने की मनाही की गई है. इसी के साथ ही पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी करते हुए पालतू जानवरों का भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है.
पशुओं को पिलाएं तरल पदार्थ
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपसंचालक डॉ. नरेंद्र गुप्ता ने ईटीवी से खास बातचीत में बताया कि, ''हीट स्ट्रोक के चलते मध्य प्रदेश शासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है. पन्ना में संचालित गौशाला एवं जो पशुपालक हैं उनके लिए सूचना प्रसारित की गई है. जिसमें जानवरों की देखभाल एवं दोपहर में उन्हें खुले में ना छोड़ने की बात कही है. पशुओं को खेत में ऐसी जगह छोड़े जहां पर उनकी सराय बनाई गई हो. उस सराय में धूप कहीं से न जाए एवं उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाए. जैसे ही पानी उनका खत्म हो तुरंत उनके पानी का बर्तन फिर से रिफिल किया जाए और उनको समय-समय पर तरल पदार्थ देते रहें.''
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हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर डॉक्टर को दिखाएं
डॉ. नरेंद्र गुप्ता ने आगे बताया कि, ''पालतू जानवरों में हीट स्ट्रोक का खतरा दिखाई दे, जैसे उनकी नाक से पानी आना एवं आंखों से पानी आना तो उन्हें तुरंत ही पास के पशु चिकित्सालय में दिखाएं. पशुओं के इलाज में लापरवाही ना की जाए, क्योंकि गर्मी के कारण चक्कर आने से उनकी मौत भी हो सकती है.''
पन्ना जिले में कई गौशालाएं संचालित हैं. जिसमें ग्राम पंचायत में भी गौशालाएं शासन स्तर से बनाई गई है. जो पशु पालते हैं उनके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जानवरों को दोपहर में खुले में ना छोड़े और धूप से उन्हें बचाए. पर्याप्त मात्रा में उन्हें पानी उपलब्ध कराते रहे. जो पशुपालक घर में पशुओं को पाल रहे हैं वह अपने जानवरों को दोपहर के समय में खेत में बिल्कुल भी ना छोड़े. क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा है जिससे वह बीमार हो सकते हैं.