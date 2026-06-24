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70 साल में अनगिनत अर्जियां, वन भूमि के फेर में फंसा धनगढ़ गांव, परेशान हो रहे ग्रामीण

वन भूमि के नक्शे में गलती के चलते 70 वर्षों से पन्ना के ग्राम धनगढ़ को नहीं मिल रही सुविधाएं. शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं.

panna villagers Protest
वन भूमि के फेर में फंसा धनगढ़ गांव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 12:09 PM IST

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पन्ना: कलेक्टर की जनसुनवाई में ग्राम पंचायत बराछ के ग्राम धनगढ़ के सैकड़ो ग्रामीण पहुंचे. उन्होंने बताया कि, उनका ग्राम राजस्व ग्राम है और करीब 1000 लोग वहां पर निवास करते हैं. यह ग्राम गलती से वन नक्शे में चढ़ गया है. वह 70 वर्षों से लगातार शिकायत कर रहे हैं कि इसको वन नक्शे से हटाया जाए. वहां पर निवास कर रहे कुछ ग्रामीणों के पट्टे नहीं हैं, उनको राजस्व के पट्टे प्रदान किए जाएं. लेकिन शिकायत करते-करते 70 वर्ष गुजर गए हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही. इसलिए ग्रामीण शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे.

ग्राम को वन भूमि के नक्शे से हटाने की मांग
संतोष प्रजापति बताते हैं कि, ''वर्ष 1956 के पूर्व से धनगढ़ ग्राम राजस्व अधिसूचना में शामिल रहा है. तब से ग्रामीण शिकायत करते आ रहे हैं और प्रतिवेदन और आवेदन देते आ रहे हैं कि इस ग्राम को वन भूमि के नक्शे से हटाया जाए. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. कई बार वन भूमि में नक्शे में चढ़े होने के कारण विकास कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है. लोगों के अपने खेतों में बोर एवं ट्यूबवेल लगवाने के लिए वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है.

राजस्व ग्राम को वन ग्राम के नक्शे से हटाने के लिए ग्रामीण कर रहे फरियाद (ETV Bharat)

1956 से गुहार लगा रहे ग्रामीण
पंचायत के विकास कार्य जैसे सड़क एवं अन्य भवनों के निर्माण में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. जिससे मूलभूत सुविधाओं से भी गांव वंचित हो रहे हैं. इसलिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और निवेदन किया कि हमारी जो 70 वर्षों से मांग चली आ रही है उसको स्वीकार किया जाए और हमारे गांव धनगढ़ को वन भूमि से हटाया जाए.

panna Collector public hearing
पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे लोग (ETV Bharat)

रेंजर ने कही जांच कराने की बात
ग्राम धनगढ़ में पूर्व से हाई स्कूल एवं आदिम जाति कल्याण विभाग का छात्रावास स्थित है. गांव की संख्या करीब 1000 से अधिक है और लोगों के पास वहां पर खेती के राजस्व के पट्टे हैं. फिर भी वन विभाग द्वारा गांव के किनारे एवं कुछ जगह बीच में भी वन विभाग के मुनारे बने हुए हैं. रेंजर अजय बाजपेई ने बताया कि, ''आपके द्वारा विषय संज्ञान में लाया गया है. अभी पत्र आया नहीं है जैसे ही पत्र आता है जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी.''

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