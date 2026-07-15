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शंख, नारियल और दंडवत, सड़क पर लेट-लेटकर चली महिला, आखिर क्या थी मन्नत

पन्ना में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, हाथ में नारियल लेकर महिला कार्यकर्ता ने की दंडवत यात्रा, राम मंदिर चोरी को लेकर दर्ज कराया विरोध.

PANNA UNIQUE PROTEST
पन्ना में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 2:16 PM IST

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पन्ना: रोड पर बजते शंख, गूंजती घंटियां और हाथ में नारियल लेकर लेट-लेटकर चलती एक महिला. जिसने भी यह नजारा देखा हैरान रह गया. पहली नजर में हर किसी को यही लगा कोई बड़ी मन्नत पूरी हुई है, इसलिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए ऐसा किया जा रहा है. लेकिन जब सच सामने आया तो पता चला कि यह श्रद्धा नहीं, बल्कि अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में आरोपियों पर फूटा अनोखा गुस्सा है.

सड़क पर 1 किलोमीटर की दंडवत यात्रा
पन्ना ब्लॉक की कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रमा बुंदेला ने अजीबोगरीब प्रदर्शन करते हुए हाथ में नारियल लेकर सड़क पर 1 किलोमीटर की दंडवत यात्रा की और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया. रमा बुंदेला द्वारा शहर के गांधी चौक चौराहे से लेकर राम मंदिर तक हाथ में नारियल लेकर दंडवत यात्रा की गई. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता घंटियां बजाते रहे और वह दंड भरती रहीं. आगे-आगे लोग शंख से पानी छिड़कते नजर आए. यात्रा गांधी चौक से करीब 1 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध राम मंदिर तक पहुंची. उन्होंने वहां पर भगवान राम की आरती की एवं अपना विरोध दर्ज कराया.

हाथ में नारियल लेकर महिला कार्यकर्ता ने की दंडवत यात्रा (ETV Bharat)

राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ फूटा गुस्सा
रमा बुंदेला ने बताया कि, "उन्होंने यह दंडवत यात्रा अयोध्या में स्थित राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर निकाली है. वह अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं.'' उन्होंने मांग की है कि, ''मंदिरों में अब जवाब देही तय होनी चाहिए. अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए.''

PANNA WOMAN DANDVAT
राम मंदिर चंदा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अनीस खान ने बताया कि, ''ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती रमा बुंदेला द्वारा दंडवत यात्रा निकाली गई है. यह यात्रा राम मंदिर में चंदा चोरी के विरोध प्रदर्शन में निकाली गई है. इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम पन्ना कलेक्टर के जरिए तहसीलदार पन्ना को ज्ञापन दिया गया है. इसमें दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है. ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो एवं सभी मंदिरों की निगरानी हो कि, कोई चंदा चोरी करके आस्था को ठेस ना पहुंच सके.''

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