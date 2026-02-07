ETV Bharat / state

पन्ना में दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा, अनोखी विदाई देखने उमड़ी भीड़

पन्ना में कांग्रेस नेता का अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा ( ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार, दूल्हे नितिन और देवेंद्र नगर तहसील निवासी रोहिणी की शादी तय हुई. दूल्हे नितिन ने अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाने की इच्छा व्यक्त की. 6 फरवरी 2026 को बारात हेलीकॉप्टर से पन्ना पहुंची. पहले हेलीकॉप्टर अजयगढ़ क्षेत्र के चक्कर लगाते हुए पुलिस परेड ग्राउंड में उतरा था. यहां से बारात बारात मैरिज गार्डन पहुंची थी.

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना में शनिवार को एक अनोखी शादी ने पूरे इलाके में उत्साह और चर्चा का माहौल बना दिया. अजयगढ़ विकासखंड निवासी कांग्रेस नेता भारत मिलन पांडे के छोटे बेटे नितिन अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचे. दूल्हे के हेलीकॉप्टर से गांव में पहुंचने के इस अद्भुत पल को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी.

दूल्हे ने जाहिर की थी हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने की इच्छा (ETV Bharat)

दुल्हन के स्वागत में बिछाए फूल

दूसरे दिन 7 फरवरी 2026 को पन्ना पुलिस परेड ग्राउंड से हेलीकॉप्टर दूल्हा और दुल्हन को लेकर उड़ा और शहर के चक्कर लगाते हुए अजयगढ़ तहसील पहुंचा. अजयगढ़ शहर के हवा में चक्कर लगाए और इसके बाद बड़ी फील्ड में हेलीकॉप्टर को उतारा गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर दूल्हे के गांव पिस्ता पहुंचा. यहां रास्ते में फूल बिछाकर बहू का जोरदार स्वागत हुआ. इस दौरान हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया.

पन्ना में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई (ETV Bharat)

लोग बोले- पहली बार गांव में हेलीकॉप्टर उतरा

स्थानी निवासी रानी बाई ने बताया, "हमारे गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर उतरा है और हेलीकॉप्टर में बहू आई है. मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि गांव में हेलीकॉप्टर उतरा. जनता हेलीकॉप्टर देखने के लिए चारों तरफ इकट्ठा हो गई थी. दूल्हे का पैतृक गांव पिस्ता है इसलिए बहू पहले पिस्ता आई है."

दूल्हे के पिता भारत मिलन पांडे ने बताया, "पहले से सोचा था कि मेरे छोटे लड़के की जब शादी होगी तो मेरी बहू हेलीकॉप्टर में आएगी. क्षेत्र में पहली ऐसी शादी है जिसमें बहू हेलीकॉप्टर में बैठकर आई है. इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहता हूं कि और भी संपन्न परिवार अपनी बहू को हेलीकॉप्टर में लेकर आए. गांव के लोगों ने भी मांग थी कि छोटे लड़के की जब शादी हो तो बहू हेलीकॉप्टर में विदा होकर पैतृक गांव पिस्ता पहुंचे. इसलिए हमने बेटे के कहने पर हेलीकॉप्टर मंगाया है."