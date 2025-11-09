ETV Bharat / state

मुझे सनातन पदयात्रा में शामिल होने की जरूरत नहीं, उमा भारती बोलीं-शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो

मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा में शामिल होने से इंकार, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कही बात.

UMA BHARTI ON SANATAN YATRA
सनातन पदयात्रा पर उमा भारती का बयान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 7:08 AM IST

|

Updated : November 9, 2025 at 7:32 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शनिवार को पन्ना के प्रवास पर पहुंची. उन्होंने श्री जुगल किशोर मंदिर, बलदाऊ जी मंदिर एवं प्राणनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन किए. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से पूछा गया कि, बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि उनके पैदल चलने से राष्ट्र मजबूत होगा. इस पर उमा भारती ने कहा कि, ''अच्छी बात है अगर उनके पैदल चलने से राष्ट्र मजबूत होता है तो. वह मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मेरा उनके ऊपर आशीर्वाद है. बुंदेलखंड में जन्मे हैं बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है.''

मुझे यात्रा में शामिल होने की जरूरत नहीं: उमा भारती
जब उमा भारती से दूसरा सवाल पूछा गया कि, क्या आप बागेश्वर धाम की यात्रा में शामिल होगी तो उन्होंने कहा कि, ''मुझे बिलकुल जरुरत नहीं है उनकी यात्रा में शामिल होने की, बाबा बागेश्वर के साथ बहुत लोग चल रहे हैं.'' जब उनसे पूछा गया कि आपको अगर आमंत्रित किया जाए तो आप यात्रा में शामिल होंगी. इस पर उमा भारती ने कहा, ''मैं कह दूंगी कि तुम ही लोग ही चलो, तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है.''

उमा भारती बोलीं, मुझे सनातन पदयात्रा में शामिल होने की जरूरत नहीं (ETV Bharat)

422 स्थान से होकर गुजरेगी सनातन हिंदू एकता यात्रा
बागेश्वर धाम सरकार की सनातन हिंदू एकता यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकली जा रही है. यह यात्रा 10 दिनों की है और यह यात्रा दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 422 स्थान से होकर गुजरेगी. यात्रा की शुरुआत राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा, वंदे मातरम से रोज शुरू होती है. पदयात्रा जिन 07 संकल्पों को लेकर निकाली जा रही है.

प्राइवेट संस्थान की तरह मजबूत हों सरकारी शिक्षण संस्थान
मीडिया से रूबरू होते हुए उमा भारती ने बताया कि, ''शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जैसे प्राइवेट शिक्षण परिष्कृत है, इस तरह हमें सरकारी शिक्षा को भी परिष्कृत करने की जरूरत है. साथ ही प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधा सरकारी अस्पतालों में भी मिलना चाहिए, ताकि लोगों को सरकारी अस्पतालों पर भरोसा हो.'' उन्होंने कहा कि, ''कई मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं. पुराने अस्पतालों पर भी ध्यान देने की जरूरत है. क्योंकि पुराने अस्पतालों का अपग्रेडेशन अच्छे से हो सकता है और बहुत कम पैसों में हो सकता है इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए.''

UMA BHARTI IN JUGAL KISHORE TEMPLE
उमा भारती ने जुगल किशोर मंदिर में किए दर्शन (ETV Bharat)

कालिंजर किले को देखकर दुख होता है
पन्ना और उत्तर प्रदेश के बांदा की सीमा पर बने कालिंजर किले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि, ''कल रात को कालिंजर किले के बगल से वह गुजरी तो वह बहुत दुखी हुई कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्धि थी कि हमने कालिंजर जैसे किले बनाए हैं. लेकिन आज हम कितने कमजोर हैं की कालिंजर जैसे किले होने के बाद भी हम पराजित होते गए.'' उन्होंने समाज से आह्वान किया कि जब तक हम गंगा, गाय और प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तब तक हम सशक्त नहीं बन सकते.

उमा भारती ने जुगल किशोर मंदिर में किए दर्शन
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं फायर ब्रांड नेता पन्ना पहुंची. उन्होंने सर्वप्रथम पन्ना के आराध्य देव कहे जाने वाले श्री जुगल किशोर मंदिर में भगवान के दर्शन किए इसके बाद उन्होंने बलदाऊ जी मंदिर में प्रभु के दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने विश्व की सबसे बड़े मंदिर महामती प्राणनाथ भगवान के दर्शन किए. उनके साथ पन्ना विधायक श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी साथ रहे.

Last Updated : November 9, 2025 at 7:32 AM IST

TAGGED:

UMA BHARTI IN JUGAL KISHORE TEMPLE
UMA BHARTI REFUSES SANATAN YATRA
SANATAN HINDU EKTA PADYATRA
BAGESHWAR BABA SANATAN PADYATRA
UMA BHARTI ON SANATAN YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जबलपुर में बिरसा मुंडा उत्सव में जुड़ेंगे पीएम मोदी, क्रांति गौड़ को मोहन यादव देंगे 1 करोड़

ऐसे भी स्कूली बच्चे! पहले दोस्तों से पिटवााया फिर मसीहा बन दोस्ती की और शुरू कर दी ब्लैकमेलिंग

पैरा एथलीट पूजा को 'श्रेष्ठ दिव्यांगजन' राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित

बाबा महाकाल के धाम में मना वंदे मातरम का 150वां वर्ष, ओलंपिक खिलाड़ी सीमा पुनिया ने किए दर्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.