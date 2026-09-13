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पन्ना में फिर चिता और फांसी आंदोलन स्टार्ट, मझगांय, रुंझ और केन बेतवा के प्रभावितों ने संभाला मोर्चा

पन्ना के मझगांय बांध में आदिवासियों ने फिर शुरू किया चिता आंदोलन, गांव और घर डूबने के बाद भी नहीं मिला मुआवजा. रिपोर्ट-संजय रायकवार.

PANNA MAJHGAWAN DAM
पन्ना में फिर चिता और फांसी आंदोलन स्टार्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 11:39 AM IST

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पन्ना: अजयगढ़ तहसील में निर्मित मझगांय डैम में एक बार फिर से अमित भटनागर की नेतृत्व में चिता आंदोलन आदिवासियों ने शुरू कर दिया है. शनिवार से चिता आंदोलन का आगाज किया गया है. जिसमें सैकड़ों आदिवासियों ने चिता पर लेटकर उचित मुआवजे की मांग की है.

एक बार फिर चिता आंदोलन का आगाज

मझगांय बांध में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है. जिससे स्थानीय लोगों के घर डूब रहे हैं. कई हिस्से टापू बन चुके हैं लेकिन विस्थापितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. इससे असंतुष्ट विस्थापित आदिवासियों ने शनिवार से एक बार फिर अजयगढ़ के ग्राम बहनरी टपरियन में चिता आंदोलन शुरू किया है.

मझगांय बांध विस्थापितों ने फिर शुरू किया चिता आंदोलन (ETV Bharat)

असंवेदनशीलता, तानाशाही और भ्रष्टाचार के आरोप

केन-बेतवा लिंक परियोजना, मझगांय डैम और रुंझ बांध के प्रभावित किसान और आदिवासी वनहरीकला टपरिया में एक मंच पर आ गए हैं. इस आंदोलन का नेतृत्व जय किसान संगठन के नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर कर रहे हैं. उन्होंने पन्ना जिला प्रशासन पर असंवेदनशीलता और तानाशाही के साथ-साथ भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं.

संविधान और मानवता भी डूब रही

सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने कहा, "सिर्फ गांव और घर ही नहीं डूब रहे हैं, बल्कि देश का संविधान और मानवता भी डूब रही है.'' उन्होंने कहा कि ''जिन विस्थापितों के त्याग पर परियोजनाएं खड़ी हो रही हैं. आज उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है. मुआवजे और पुनर्वास की समस्याओं के साथ भ्रष्टाचार और पैसे मांगे जाने के आरोप सामने आ रहे हैं. केन-बेतवा परियोजना में लोकायुक्त द्वारा पटवारी को रिश्वत लेते पकड़े जाने के बावजूद यदि व्यवस्था नहीं सुधरती, तो यह गंभीर सवाल है कि आखिर प्रभावितों की सुनवाई कौन करेगा."

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मुआवजे की मांग को लेकर चिता आंदोलन (ETV Bharat)

मझगांय बांध, बांध रुंझ बांध और केन-बेतवा से प्रभावितों का संयुक्त चिता आंदोलन

प्रभावितों का आरोप है कि, घर डूब रहे हैं, लेकिन मुआवजे और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. वहीं रुंझ बांध और केन-बेतवा के प्रभावित भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन में शामिल हो गए हैं. अमित भटनागर ने आगे कहा, "छतरपुर में प्रशासनिक बदलाव के बाद प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्याएं सुनने और सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पन्ना प्रशासन की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं."

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मुआवजा न मिलने से आक्रोश (ETV Bharat)

इस आंदोलन में केन बेतवा लिंक परियोजना, रंगीन परियोजना और मझगांय डैम परियोजना की विस्थापित आदिवासी शामिल है जो चिता आंदोलन पर लेट गए हैं. एसडीओपी पुलिस राजीव सिंह भदोरिया से जब इस विषय में पूछा गया कि शनिवार से अजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत चीता आंदोलन शुरू हुआ है तो उन्होंने कहा कि, ''इसके बारे में जानकारी नहीं है, अभी पता लगाता हूं.''

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