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पन्ना के जंगलों में मिलता सफेद मशरूम, स्वाद में पनीर-चिकन को भी देता है टक्कर

पन्ना के जंगलों में मानसून के समय उगती है ऐसी सब्जी, जिसके दीवाने हो जाते हैं लोग. आदिवासियों की होती है बंपर कमाई. संजय रायकवार-की-रिपोर्ट.

TRIBAL FAMOUS RECIPE
पन्ना की सफेद मशरूम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 9:54 PM IST

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पन्ना: दक्षिण, उत्तर वन मंडल सहित पन्ना टाइगर रिजर्व के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में मानसून आते ही एक खास देसी सब्जी की खुशबू हर घर तक पहुंचने लगती है. जिसे बोड़ी के नाम से जाना जाता है. सिर्फ बरसात के मौसम में मिलने वाली बोड़ी स्वाद में लाजवाब और देसी जायके से भरपूर होती है, जो नॉनवेज डिशों को फेल कर देती है. यह सब्जी आदिवासी सहित अन्य लोगों की पहली पसंद बन चुकी है.

आदिवासियों के आय का स्रोत

दक्षिण और उत्तर वन मंडल में मानसून के समय यह सब्जी पर्याप्त मात्रा में उगती है. बरसात में बोड़ी नामक ये सब्जी जमीन से अपने आप निकलती है, जोकि आदिवासी समाज के लिए आय का प्रमुख स्रोत होती है. आदिवासी लोग जंगलों से उखाड़कर इसे स्थानीय बाजारों में बेचते हैं जहां पर इसकी अत्यधिक मांग है.

दक्षिण वन मंडल के डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया खासियत (ETV Bharat)

बाजार में काफी डिमांड

जानकारी के अनुसार, यह सिर्फ घने जंगलों में मिलती है और इसे सिर्फ आदिवासी ही ढूंढते हैं. इस सब्जी का इतना लाजवाब जायका होता है कि यह शाकाहारी होने के बावजूद भी नॉनवेज सब्जियों को फेल कर देती है. इसलिए जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके बीच में यह अच्छी खासी डिमांड रखती है. जब बाजार में बोड़ी पहुंची है तो लोग झुंड बनाकर इसको खरीदने के लिए आतुर रहते हैं.

Panna White Mushroom
पन्ना का व्हाइट मशरूम बोड़ी (ETV Bharat)

जंगलों में उगता है सफेद मशरूम

स्थानीय निवासी रमाशंकर सोनी बताते हैं कि यह सब्जी सिर्फ बरसात के समय ही मिलती है. बाकी अन्य मौसम में यह नहीं मिलती है. यह सब्जी सफेद मशरूम के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन स्थानीय भाषा में इसे बोड़ी कहा जाता है. यह करीब 4 इंच लंबी और ऊपर इसके गोल मशरूम की आकृति बनी होती है. यह जमीन के अंदर उगती है ऊपर सिर्फ इसकी गोल आकृति ही दिखती है. आदिवासी लोग इसको जमीन से खींच कर बाहर निकलते हैं.

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जंगलों में उगता है सफेद मशरूम (ETV Bharat)

दक्षिण वन मंडल के डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया, "यह जंगली उपज है. इसे देसी मशरूम भी कहा जाता है और इसे स्थानीय बुंदेलखंडी भाषा में बोड़ी बोला जाता है. यह दक्षिण वन मंडल अंतर्गत रैपुरा रेंज के बागवार के जंगलों में पर्याप्त मात्रा में होती है. जोकि आदिवासियों की आजीविका का भी एक साधन है. क्योंकि बरसात के मौसम में इसकी स्थानीय मार्केट में अच्छी डिमांड होती है. एक स्थानीय आदिवासी परिवार ने बताया कि इसको बेचकर सप्ताह में 15 से 20 हजार तक की कमाई हो जाती है."

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