कफ सिरप कांड: इस्तीफे के सवाल पर बोले राजेंद्र शुक्ला, 'तमिलनाडु सरकार की लापरवाही'

मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ला शुक्रवार दोपहर 12 बजे पन्ना के जिला चिकित्सालय पहुंचे. जहां पर उन्होंने जिला चिकित्सालय की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया. डिलीवरी वार्ड का इंस्पेक्शन किया. इसके बाद ओटी रूम के बाहर खड़े होकर व्यवस्थाएं देखी. जिसके बाद अस्पताल के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की और कई दिशा निर्देश दिए.

पन्ना: मध्य प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ला एक दिवसीय दौरे पर पन्ना पहुंचे. जिसमें उन्होंने जिला चिकित्सालय पन्ना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं कलेक्ट्रेट परिसर में जिले के अधिकारियों की बैठक ली. इस बीच जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस ने आपसे कफ सिरप मामले में इस्तीफा मांगा है, तो उन्होंने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा. इसके साथ ही उन्होंने कहा, "कंपनी का मालिक अरेस्ट हो चुका है. हम लैब से लेकर बाकी चीजें भी बेहतर कर रहे हैं."

वहीं, बैठक के दौरान जिला मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी राजेश तिवारी और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन आलोक गुप्ता से जिला चिकित्सालय में चल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. उन्होंने डायलिसिस, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, साफ सफाई और डॉक्टरों की कमी संबंधी मामलों की जानकारी जुटाई और संबंधित मामलों में दिशा निर्देश भी दिए.

इस्तीफे के सवाल पर क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री

कांग्रेस के द्वारा मांगे गए इस्तीफे के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, "अब स्थिति बहुत अधिक साफ हो गई है. क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप कंपनी को लाइसेंस दिया और समय-समय पर लाइसेंस रेनवाल किया. इसमें तमिलनाडु सरकार की लापरवाही है. वहीं, यह कफ सिरप कंपनी की कोई सरकारी सप्लाई नहीं थी यह प्राइवेट सप्लाई थी और यदि कोई प्राइवेट कंपनी ड्रग बनाती है, तो उसका सेल्फ सर्टिफिकेशन करती है. ये भारत सरकार की नियमावली में है. इसके साथ ही फैक्ट्री नियम और नॉर्म्स का पालन कर रही है या नहीं ये जांचना, लाइसेंस देते समय प्रदेश की सरकार का काम है.

बेहतर करने की कर रहें हैं कोशिश: राजेंद्र शुक्ला

राजेंद्र शुक्ला ने आगे कहा कि "इस मामले को लेकर कंपनी का मालिक अरेस्ट हो चुके है. इस घटना से हम लोगों ने भी सबक लिया है. जो मासूम बच्चों की मौत हुई है, उसमें हमने ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर ड्रग कंट्रोलर तक और लैब से लेकर सभी चीजों को बेहतर करने का प्रयास किया है. जितना बेहतर कर सकते हैं हम करेंगे."