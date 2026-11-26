ETV Bharat / state

पन्ना के जंगल में मिला बाघिन का शव, गले में क्लच वायर का फंदा देख वन विभाग के उड़े होश, सर्चिंग अभियान तेज

पन्ना के जंगल में मिला बाघिन का शव ( Getty Image )

पन्ना: उत्तर वन मंडल अंतर्गत पन्ना वन परिक्षेत्र की बीट मनकी में बाघिन का कुछ दिन पुराना शव मिला है. बाघिन के गले में क्लच वायर का फंदा फंसा हुआ मिला है. जैसे ही वन विभाग को जानकारी लगी पूरे विभाग में हड़कंप मच गया और मौके पर आला अधिकारी पहुंचे.

रोजगार सहायक ने दी वन विभाग को सूचना ग्राम पंचायत मनकी के रोजगार सहायक इब्राहिम खान ने बताया, "गुरुवार की सुबह वह सरकारी कुआं की फोटो खींचने गए थे, उस दौरान बताया गया कि वहां पर बाघिन का शव पड़ा है. यह जगह मनकी से करीब 50 मीटर दूर ग्राम मंटोला है, जहां पर नाले के पास बाघिन का शव पड़ा था और उसके गले में फंदा फंसा हुआ था, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई."