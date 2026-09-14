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पन्ना टाइगर रिजर्व में अलग ही अंदाज में लौटी दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला

वत्सला की स्टैच्यू का अनावरण कर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. पन्ना टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर बी.के.पटेल ने बताया "वत्सला विश्व की सबसे बुजुर्ग हथिनी मानी जाती थी. उसका जन्म लगभग वर्ष 1917 के आसपास केरल के नीलांबुर जंगलों में हुआ था. पन्ना की भौगोलिक परिस्थितियों एवं उबड़-खाबड़ स्थानों में उसने लंबा जीवन व्यतीत किया. वत्सला ने अपने जीवन में मैटिंग नहीं की. इसके साथ ही, उसने दूसरी हथिनियों के बच्चों का लालन-पालन अत्यंत स्नेह और वात्सल्य के साथ किया. इसलिए उसे दादी मां के नाम से पुकारा जाता है."

पन्ना : पन्ना टाइगर रिजर्व की दादी मां कही जाने वाली हथिनी वत्सला की मौत 8 जुलाई 2025 को हो गई थी. 108 साल की उम्र में उसने अंतिम सांस ली थी. वत्सला भले ही नहीं रही लेकिन पन्ना नेशनल पार्क में उसका नाम हमेशा गूंजता है. अब दादी मां की याद में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अकोला बफर गेट के मुख्य द्वार के बगल में वत्सला की प्रतिमा का अनावरण विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया.

32 साल तक पन्ना टाइगर रिजर्व की शान रही

वत्सला हथिनी को केरल से 1971 में नर्मदापुरम के बोरी अभ्यारण लाया गया और इसके बाद 1993 में पन्ना टाइगर रिजर्व लाया गया. वत्सला को दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी माना जाता था. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी, क्योंकि उसकी कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई. वत्सला काफी उम्रदराज हो गई थी. इसलिए उसको आंखों से दिखना भी कम हो गया था. उसका पैर का नाखून टूट जाने से चलने-फिरने में भी दिक्कत होती थी. इसलिए उसे पन्ना टाइगर रिजर्व के पास के खेरईया नाले के पास ही नहाने के लिए ले जाया जाता था.

अकोला गेट पर लगाई स्टैच्यू

हथिनी वत्सला 8 जुलाई 2025 को जब वह खेरईया नाले के पास गई और वहां बैठ गई फिर वह वहां से नहीं उठी. उसने अपने प्राण त्याग दिए. उसकी मौत की खबर आते ही देश दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि वही हथिनी पन्ना टाइगर रिजर्व के इतिहास से जुड़ी हुई है. वत्सला दादी मां की इन्हीं स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए अकोला गेट पर इस स्टैच्यू स्थापित किया गया.

अनावरण समारोह में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह आदि भी उपस्थित रहे. वन विभाग की ओर से पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक, वनमंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना, उप संचालक, सहायक संचालक पन्ना, परिक्षेत्र अधिकारी सहित वन अमला इस अवसर पर मौजूद रहा.