ETV Bharat / state

पन्ना टाइगर रिजर्व में अलग ही अंदाज में लौटी दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला

पन्ना टाइगर रिजर्व का इतिहास मशहूर हथिनी वत्सला के बगैर अधूरा. अब स्टैच्यू में समाईं यादें. संजय रैकवार की रिपोर्ट.

elephant Statue Akola Gate
दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का स्टैच्यू (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना : पन्ना टाइगर रिजर्व की दादी मां कही जाने वाली हथिनी वत्सला की मौत 8 जुलाई 2025 को हो गई थी. 108 साल की उम्र में उसने अंतिम सांस ली थी. वत्सला भले ही नहीं रही लेकिन पन्ना नेशनल पार्क में उसका नाम हमेशा गूंजता है. अब दादी मां की याद में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अकोला बफर गेट के मुख्य द्वार के बगल में वत्सला की प्रतिमा का अनावरण विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया.

वत्सला का जन्म 1917 में केरल में हुआ था

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (ETV BHARAT)

वत्सला की स्टैच्यू का अनावरण कर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. पन्ना टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर बी.के.पटेल ने बताया "वत्सला विश्व की सबसे बुजुर्ग हथिनी मानी जाती थी. उसका जन्म लगभग वर्ष 1917 के आसपास केरल के नीलांबुर जंगलों में हुआ था. पन्ना की भौगोलिक परिस्थितियों एवं उबड़-खाबड़ स्थानों में उसने लंबा जीवन व्यतीत किया. वत्सला ने अपने जीवन में मैटिंग नहीं की. इसके साथ ही, उसने दूसरी हथिनियों के बच्चों का लालन-पालन अत्यंत स्नेह और वात्सल्य के साथ किया. इसलिए उसे दादी मां के नाम से पुकारा जाता है."

32 साल तक पन्ना टाइगर रिजर्व की शान रही

वत्सला हथिनी को केरल से 1971 में नर्मदापुरम के बोरी अभ्यारण लाया गया और इसके बाद 1993 में पन्ना टाइगर रिजर्व लाया गया. वत्सला को दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी माना जाता था. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी, क्योंकि उसकी कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई. वत्सला काफी उम्रदराज हो गई थी. इसलिए उसको आंखों से दिखना भी कम हो गया था. उसका पैर का नाखून टूट जाने से चलने-फिरने में भी दिक्कत होती थी. इसलिए उसे पन्ना टाइगर रिजर्व के पास के खेरईया नाले के पास ही नहाने के लिए ले जाया जाता था.

अकोला गेट पर लगाई स्टैच्यू

हथिनी वत्सला 8 जुलाई 2025 को जब वह खेरईया नाले के पास गई और वहां बैठ गई फिर वह वहां से नहीं उठी. उसने अपने प्राण त्याग दिए. उसकी मौत की खबर आते ही देश दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि वही हथिनी पन्ना टाइगर रिजर्व के इतिहास से जुड़ी हुई है. वत्सला दादी मां की इन्हीं स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए अकोला गेट पर इस स्टैच्यू स्थापित किया गया.

अनावरण समारोह में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह आदि भी उपस्थित रहे. वन विभाग की ओर से पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक, वनमंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना, उप संचालक, सहायक संचालक पन्ना, परिक्षेत्र अधिकारी सहित वन अमला इस अवसर पर मौजूद रहा.

TAGGED:

PANNA TIGER RESERVE
WORLD OLDEST ELEPHANT
ELEPHANT STATUE AKOLA GATE
OLDEST ELEPHANT VATSALA
DADI MAA ELEPHANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.