पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच फंसे 2 गांव, बाघ के हमले के डर में गुजर रही लाइफ, रीलोकेशन की मांग
पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत दो गांव जहां पर रहता है जंगली जानवरों का खतरा, 10 किलोमीटर दूर है मुख्य सड़क. संजय रायकवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 2:15 PM IST
पन्ना: पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत पन्ना कोर रेंज में दो गांव बसे हुए हैं. इनमें ग्राम पंचायत मनकी एवं ग्राम पंचायत जरधोवा आते हैं. इन गांवों से मुख्य सड़क की दूरी करीब 10 किलोमीटर है और इन दोनों गांव के चारों तरफ घनघोर जंगल स्थित है. जहां पर जंगली जानवरों का विचरण रहता है. जहां पर टाइगर, भालू, तेंदुआ अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं. ग्रामीणों को इन जानवरों से खतरा रहता है. क्योंकि यह जानवर आदमखोर हैं, जो कभी भी लोगों पर हमला कर सकते हैं. ग्रामीणों ने सरकार से विस्थापन करने की मांग की है.
1981 में बना पन्ना टाइगर रिजर्व
वर्ष 1981 में पन्ना के 542 वर्ग किलोमीटर जंगल को वन प्राणी अभ्यारण के रूप में मान्यता मिली थी और पन्ना टाइगर रिजर्व का निर्माण हुआ था. उस समय इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के लोगों को विस्थापन योजना के तहत दूसरी जगह प्रबंधन द्वारा विस्थापित किया गया था. उन्हें रहने की जमीन, खेती की जमीन और एक पैकेज दिया गया था. यह क्रम 1981 से आज भी जारी है. पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में गांव बसे हुए हैं. उनको एक व्यवस्थित पैकेज के तहत विस्थापित किया जाता है.
10 किमी जंगल पार करते हैं ग्रामीण
बता दें कि, इन गांवों मनकी एवं ग्राम पंचायत जरधोवा में आदिवासी एवं यादव समाज के लोग रहते हैं. जिनका प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए जंगल आना जाना रहता है. यादव समाज के लोगे दूध का व्यवसाय करते हैं. जिन्हें दूध लेकर सुबह एवं शाम को पन्ना आना पड़ता है. कभी-कभी रात हो जाती है और 10 किलोमीटर का घनघोर जंगल पार करते हैं जिसमें जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है.
रात होते ही आती है जानवरों की आवाजें
स्थानीय निवासी राकेश कुमार यादव बताते हैं कि, ''हमारा गांव पन्ना से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. पन्ना टाइगर रिजर्व का चारों ओर घनघोर जंगल लगा हुआ है. यहां पन्ना जाने के लिए दो रास्ते हैं एक मनकी ग्राम पंचायत से होकर जाता है और दूसरा जरधोवा ग्राम पंचायत से होकर जाता है. जहां पर दोनों की दूरी सामान्यत 10 किलोमीटर है. यहां पर शाम 6:00 और 7:00 बजे के बाद जंगली जानवरों की आवाज आना और कभी-कभी खेतों में जानवर देखना शुरू हो जाता है.''
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झुंड बनाकर निकलते हैं लोग
राकेश कुमार ने बताया कि, ''रात में तो इन रास्तों में आना-जाना बहुत ही खतरनाक है. क्योंकि भालुओं का डेरा रहता है और जब रात को सफर करते हैं तो चार-पांच लोगों का झुंड बना लेते हैं. यदि जानवर दिखता है तो वहां खड़े हो जाते हैं और कुछ देर बाद जानवर जंगल की ओर चला जाता है. फिर रास्ता पार करते हैं इस समस्या का स्थाई हल विस्थापन ही है. यदि सरकार अच्छा पैकेज और अच्छी व्यवस्था दे तो हम लोग विस्थापन की ओर जा सकते हैं.''
बच्चे को शिकार बना चुका है बाघ
बता दें कि, ''करीब 2 महीने पहले ग्राम पंचायत जरधोवा में एक बालक को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था. बालक सुबह के समय अपने परिजन को खाना देने एक खेत से दूसरे खेत जा रहा था. इस समय घात लगाए बाघ ने उसको अपना निवाला बना लिया था और उसकी मौत हो गई थी. पन्ना टाइगर रिजर्व ने उसके परिजनों को मुआवजे के रूप में ₹8 लाख दिए गए थे.
पन्ना टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर बीके पटेल ने बताया कि, ''ग्राम पंचायत जरधोवा और ग्राम पंचायत मनकी दोनों पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत आते हैं. यहीं पर पास में पन्ना टाइगर रिजर्व का बफर अकोला गेट भी स्थित है. इसलिए यहां पर जानवरों की लोकेशन रहती है. इन गांव में समस्या का एक ही समाधान है विस्थापन. यदि गांव वाले विस्थापन के लिए तैयार होते हैं तो हमारे बातचीत के लिए सभी रास्ते खुले हुए हैं.''