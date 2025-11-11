ETV Bharat / state

पन्ना में जिप्सी के आगे-आगे चलती दिखी बाघिन, पर्यटक हुए रोमांचित, देखें वीडियो

पन्ना टाइगर रिजर्व में अकेले विचरण करते दिखी बाघिन, जिप्सियों के बीच से निकल जंगल में दूसरी ओर गई.

PANNA TIGRESS P 151 SPOTTED
पन्ना में जिप्सी के आगे आगे चलती दिखी बाघिन (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 8:36 PM IST

2 Min Read
पन्ना: बाघिन पी 151 का पन्ना टाइगर रिजर्व से रोमांचित करने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें बाघिन घास के मैदान से सड़क की दूसरी तरफ निकलती हुई दिखाई दी है. बाघिन बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं कर रही है और दोनों तरफ जिप्सी के बीच से निकलकर जंगल की दूसरी तरफ जाती हुई दिख रही है. यह वीडियो बहुत ही रोमांचित करने वाला है. जिसमें पर्यटक दोनों तरफ जिप्सी में बैठे रहे और बाघिन जिप्सीयों के बीच से निकल गई और पर्यटक बाघिन का वीडियो एवं फोटो कैप्चर करते रहे.

बाघिन के साथ नहीं थे शावक

बाघिन पी 151 के 2 शावक हैं, जो अमूमन उसके साथ ही पर्यटकों को टहलते हुए दिख जाते हैं. लेकिन जब बाघिन पर्यटकों को दिखाई दी तो उस समय शावक उसके साथ नहीं थे. बाघिन के शावक की उम्र लगभग 7 से 8 माह है, जो हमेशा अपनी मां के साथ ही रहते हैं. पन्ना टाइगर रिजर्व में ये हमेशा मडला गेट के आस-पास विचरण करते दिखते हैं. यही बाघिन पी 151 का टेरिटरी है.

बाघिन पी 151 ने पर्यटकों को किया रोमांचित (ETV Bharat)

शावकों की भी होगी एक दिन अपनी टेरिटरी

बाघिन अभी अपने बच्चों को जंगल में सरवाइव और शिकार करने के गुर सिखा रही है. अक्सर वह अपने शावकों के साथ दिख जाती थी, लेकिन इस बार वह अकेले ही विचरण करते दिखी. बच्चे बड़े हो जाने के बाद अपनी खुद की टेरिटरी बनाएंगे और मां से अलग हो जाएंगे. टाइगर की टेरिटरी लगभग 10 किलोमीटर की एरिया में रहती है, जहां पर बाघ विचरण करता है.

Panna Tigress thrilling video
अकेले विचरण करते दिखी बाघिन (ETV Bharat)

पर्यटकों ने कैप्चर किया वीडियो

पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड लोकेश कुमार बताते हैं कि "यह वीडियो दिनांक 10 नवंबर की शाम, मडला पन्ना टाइगर रिजर्व गेट का है. सफारी के दौरान पठान झिरिया घास मैदान के पास पर्यटकों ने इसे कैप्चर किया है. जिसमें बाघिन पी 151 अकेली विचरण करती हुई दिखी. जब पर्यटकों की नजर बाघिन पर पड़ी, तो पर्यटक, गाइड और फोटोग्राफर सभी बाघिन की फोटो-वीडियो कैप्चर करने लगे.

