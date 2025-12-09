ETV Bharat / state

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन के साथ 3 शावक देखकर उछल पड़े टूरिस्ट, मस्ती करते वीडियो आया सामने

पन्ना टाइगर रिजर्व से आई बड़ी खुशखबरी. बाघिन पी 142 दिखी 3 नन्हे शावकों के साथ. पर्यटकों की नहीं हटी नजर बनाते रहे वीडियो.

PANNA TIGRESS P 142 SPOTTED 3 CUBS
3 शावकों के साथ दिखाई दी बाघिन पी 142 (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 9:45 AM IST

3 Min Read
पन्ना: टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व से बड़ी खुशखबरी सामने आई है. यहां रविवार को बाघिन पी 142 अपने 3 नन्हे शावकों के साथ देखी गई है. पर्यटकों को ये बाघिन टाइगर रिजर्व के पर्यटन गेट हिनौता में 8 दिसंबर को सुबह दिखाई दी. पर्यटकों ने यह वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है और अब यह तेजी से वायरल हो रहा है.

3 शावकों के साथ दिखाई दी बाघिन पी 142

पन्ना टाइगर रिजर्व में सुबह की सफारी में पर्यटकों को बाघिन पी 142 तीन नन्हे शावकों के साथ दिखाई दी. यह पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए बड़ी खुशखबरी है. पन्ना टाइगर रिजर्व का कुनबा लगातार बाघों से गुलजार होता जा रहा है. यह बड़ी खुशी की बात है कि बाघिन पी 142 ने तीन नन्हे शावकों को जन्म दिया है और पहली बार वह कैमरे में बच्चों के साथ कैद हुई है.

बाघिन पी 142 की 3 शावकों के साथ चहलकदमी (ETV Bharat)

बाघिन पी 142 की शावकों के साथ चहलकदमी

पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड लोकेश कुमार बताते हैं कि रविवार को हिनौता गेट पर सुबह की सफारी में पर्यटकों को घटेरा घास मैदान पर एक बाघिन दिखाई दी. इस बाघिन का नाम पी 142 है और यह 3 शावकों के साथ पर्यटकों को दिखाई दी है. यह बड़ी खुशखबरी की बात है. मां बनने के बाद पहली बार यह बाघिन शावकों के साथ दिखाई दी. यह वीडियो पर्यटकों ने बनाया है.

पन्ना टाइगर रिजर्व हिनौता गेट के रेंजर आर पी अरजरिया बताते हैं कि बाघिन पी 142 पहली बार तीन नन्हे शावकों के साथ पहली देखी गई है. अभी यह बाघिन पहली बार नजर आई है. इसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई है.

2 वीडियो हो रहे वायरल

बाघिन पी 142 के शावकों के साथ 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में बाघिन पी 142 के आगे-आगे उसके तीनों शावक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे से मां आ रही है. दूसरे वीडियो में बाघिन पी 142 तीनों नन्हे शावकों को स्तनपान करते हुए दिख रही है. यह वीडियो पर्यटकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं.

पन्ना टाइगर रिजर्व में 100 से ज्यादा बाघ

पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान में इस समय 100 से ज्यादा बाघ हो गए हैं. यह टाइगर रिजर्व 542 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है. साल 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया था. इसके बाद साल 2010 में बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम शुरू किया गया था. इसके बाद अब यहां 100 से ज्यादा टाइगर हो गए हैं. इसके बाद यहां टूरिस्टों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है. यहां पर्यटकों को टाइगर के आसानी से दीदार हो जाते हैं.

