पन्ना टाइगर रिजर्व में जिप्सियों के लगे रिवर्स गियर, बाघिन के दौड़ते ही पर्यटकों की सिट्टी-पिट्टी गुम
पन्ना टाइगर रिजर्व में सफारी कर रहे पर्यटकों की जिप्सियों के पीछे दौड़ी बाघिन. सैलानियों की कुछ देर के लिए थम गई सांसे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 3:07 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 4:06 PM IST
पन्ना: टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान अमूमन टाइगर हमला नहीं करते लेकिन कई बार बाघ आक्रामक भी हो जाते हैं. पन्ना टाइगर रिजर्व का भी हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जब बाघ को पर्यटकों द्वारा फोटो खींचना रास नहीं आया और उसने जिप्सियों में मौजूद पर्यटकों को खदेड़ दिया. जिप्सी चालकों को भी रिवर्स गियर में ही भागना पड़ा. इस दौरान पर्यटक भी डरे हुए नजर आ रहे थे. कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद वह जंगल में चली गई.
बाघिन के दौड़ते ही जिप्सियों के लगे रिवर्स गियर
जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों को बाघ के दीदार की सबसे ज्यादा इच्छा रहती है और जिप्सी चालक और गाइड भी सैलानियों को वहीं ले जाते हैं जहां उन्हें उम्मीद रहती है कि यहां टाइगर दिख जाएगा. लेकिन 12 अक्टूबर को जंगल सफारी के दौरान यहां पहुंचे कुछ पर्यटक को बाघ तो देखने को मिल गया लेकिन उसने कई जिप्सियों में मौजूद पर्यटकों को जिप्सियों समेत दौड़ा दिया. बाघिन के तेजी से दौड़ने पर जिप्सी चालकों को भी संभलने का मौका नहीं मिला और उन्हें रिवर्स गियर लेकर ही लौटना पड़ा.
मड़ला गेट का बताया जा रहा वीडियो
पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत मंडला गेट का यह वीडियो है. जिसमें शाम की सफारी के दौरान जिप्सी में फोटोग्राफर बैठे थे और जिप्सी घूमती हुई पिपल टोला घास मैदान के पास पहुंची थी. तभी जिप्सी क्रमांक एमपी 19 T 4698 पर बाघिन पी 141 दौड़ पड़ी. जिससे जिप्सी चालक ने तेज रफ्तार से जिप्सी दौड़ा दी और उसके साथ-साथ आगे पीछे की जिप्सी भी बाघिन से दूर दौड़ती हुई दिखाई दी. कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि बाघिन रुक गई तब उन्होंने राहत की सांस ली. यह वीडियो 12 अक्टूबर की शाम का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है.
वन्य प्राणियों के पास जाना प्रतिबंधित
पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला परिक्षेत्र के रेंजर राहुल पुरोहित ने बताया कि "यह वीडियो पन्ना टाइगर की मड़ला परिक्षेत्र का ही है. पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत जिप्सी चालकों और गाइड के साथ पर्यटकों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं. जिसमें उनके द्वारा वन्य प्राणी के पास जिप्सी रोकना और जिप्सी से उतरकर फोटोग्राफ लेना पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है. इस घटना की जांच के बाद पता लगेगा कि बाघिन ने आखिर क्यों दौड़ लगाई."