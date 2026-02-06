ETV Bharat / state

पन्ना टाइगर रिजर्व से सटी रोड पर आराम फरमाते बाघ, दोनों तरफ से गुजरते रहे वाहन

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी. बाघ जंगल से निकल रोड पर डेरा डालने लगे. ऐसे सीन अक्सर मिलते हैं.

Panna Tiger spotted road
पन्ना टाइगर रिजर्व से सटी रोड पर आराम फरमाते बाघ (Source : Social Media)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 3:48 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 4:35 PM IST

पन्ना : पन्ना में अब बाघ जंगल से निकलकर मुख्य सड़कों पर कभी भी देखे जा सकते हैं. ऐसा ही दृश्य शुक्रवार को देखने को मिला. पन्ना टाइगर रिजर्व से जुड़े रोड पर एक बाघ को वाहन चालकों ने आराम फरमाते देखा. पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है. पर्यटकों को पन्ना टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान तो बाघ दिखाई देते ही हैं, साथ ही रिजर्व से जुड़े हुए रास्तों पर भी अगल-बगल टहलते हुए दिखाई दे जाते है.

वाहन पास में पहुंचे तो टाइगर का जंगल रुख

शुक्रवार सुबह पन्ना टाइगर रिजर्व एवं दक्षिण मंडल अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति अभ्यर्थियों की दौड़ चल रही थी. इसमें मनोर मुख्य मार्ग से लेकर हिनौता मुख्य मार्ग तक दौड़ होनी थी. इसके लिए दक्षिण वन मंडल अंतर्गत एवं पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत वाहन आगे आगे फॉलो कर रहे थे और अभ्यर्थी बीच में दौड़ रही थे.

पन्ना टाइगर रिजर्व से सटी सड़कों पर बाघ (Source : Social Media)

इसी दौरान दरेरा मोड़ के पास एक बाघ सड़क के बीचों-बीच आराम फरमाता दिखाई दिया. ये देखकर लोग अपनी -अपनी जगह पर थम गए. जैसे ही वाहन पास आने लगे तो टाइगर रोड से उठकर जंगल की ओर चला गया.

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 100

पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है. यहां बाघों की संख्या 100 से अधिक हो गई है. पर्यटकों को टाइगर सफारी के दौरान तो बाघों का दीदार होता ही है लेकिन अब टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई मुख्य सड़कों के किनारे भी बाघ दिख रहे हैं. इसीलिए देश दुनिया के पर्यटक पन्ना टाइगर रिजर्व को ही टाइगर सफारी के लिए चुनते हैं, क्योंकि यहां पर टाइगर सफारी के दौरान आसानी से बाघ दिख जाते हैं.

Panna Tiger spotted road
वाहन पास में पहुंचे तो टाइगर का जंगल रुख (Source : Social Media)

टाइगर रिजर्व के बफर जोन में जंगल सफारी

पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के दो गेट हिनौता गेट और मंडला गेट स्थित एवं बफर जोन में भी सफारी होती है. सहायक संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व कृष्ण सिंह मरावी ने बताया "शुक्रवार सुबह अनुकंपा नियुक्ति अभ्यर्थियों की पन्ना टाइगर रिजर्व एवं दक्षिण मंडल की दौड़ हो रही थी. यह दौड़ मनोर गेट से हिनौता गेट चल रही थी. इसी दौरान सुबह करीब 7:30 बजे दरेरा मोड़ के पास बाघ सड़क पर आराम करता हुआ दिखाई दिया."

Last Updated : February 6, 2026 at 4:35 PM IST

