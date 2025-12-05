ETV Bharat / state

पन्ना टाइगर रिजर्व के फेमस बाघ 243 की हालत में सुधार, सिर में चोट का वीडियो वायरल

पन्ना/भोपाल: मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में फेमस बाघ पी 243 घायल हो गया है. उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है. बाघ का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह जख्मी हालत में इधर से उधर घूमता नजर आ रहा है. पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया है कि, पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ पी 243 का सिर पर घाव का वीडियो वायरल हुआ था. जिस कारण बाघ को ट्रेंकुलाइजर कर इलाज किया जा रहा है.

घायल बाघ का वीडियो हुआ वायरल

पन्ना टाइगर रिजर्व के उप संचालक मोहित सूद ने जानकारी देते बताया है कि, ''पन्ना टाइगर रिजर्व को बाघ पी 243 के सिर पर घाव होने की सूचना मिल थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था. जिस पर पार्क प्रबंधन ने संज्ञान लेते मुख्य वन संरक्षक से अनुमति लेते हुए 4 दिसंबर को हाथियों द्वारा बाघ की लोकेशन तलाश की. जहां बाघ घायल अवस्था में घूमता हुआ मिला. बाघ को पन्ना टाइगर रिजर्व के वन प्राणी चिकित्सक डॉ संजीव गुप्ता द्वारा ट्रेंकुलाइजर किया गया और उसका इलाज किया गया.''

2021 में भी घायल हुआ था बाघ

बताया गया कि, दिसंबर 2021 में यही बाघ घायल हो गया था, उसके सिर पर घाव हुआ था. पार्क घूमने आए लोगों ने बाघ का वीडियो बनाकर वायरल किया था. उस समय पार्क प्रबंधन ने बाघ को बड़गड़ी परिक्षेत्र में बाड़े में रख कर उसका इलाज किया था. जब बाघ स्वस्थ हो गया था तब बाघ को स्वच्छ विचरण के लिए जंगल में छोड़ा गया था. प्रबंधन जानकारी देते हुए बताया था कि बाघ को सिर पर चोट आपसी संघर्ष के कारण लगी थी.