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पन्ना टाइगर रिजर्व में टेरिटरी की जंग! विशाल बाघ से लड़ पड़ा 17 महीने का शावक, गंवाई जान

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ शावक की मौत ( Getty Image )