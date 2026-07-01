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पन्ना टाइगर रिजर्व में टेरिटरी की जंग! विशाल बाघ से लड़ पड़ा 17 महीने का शावक, गंवाई जान

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के बीच संघर्ष, लड़ाई में एक टाइगर शावक की हुई मौत, बाघिन पी 151 का शावक था मृत बाघ.

PANNA TIGER RESERVE TIGER DEATH
पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ शावक की मौत (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 10:51 AM IST

4 Min Read
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पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से दुखद खबर आई है, जिसने वन विभाग और पर्यटकों को चिंता में डाल दिया. बाघों की आपसी लड़ाई में एक बाघ शावक की मौत हो गई है. यह घटना पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत मंडला गेट में हुई है. आशंका है की टेरिटरी को लेकर दो बघों में संघर्ष हुआ था. जिस पर दोनों बाघ लड़ पड़े और एक को अपनी जान गवांना पड़ा. इस घटना के बाद से टाइगर रिजर्व प्रबंधन में हड़कंप मच गया है.

बाघ और शावक के बीच संघर्ष
पन्ना टाइगर रिजर्व वर्ष 2009 में बाघ विहीन हो गया था. फिर 2010 में बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम चलाया गया और वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 100 से अधिक बाघ हैं. लेकिन आपसी संघर्ष में बाघों की मौत की घटना सामने आती रहती हैं. ऐसे ही घटना मंगलवार 30 जून को दोपहर 2 बजे मंडला गेट अंतर्गत सामने आई है. जहां पर बाघों के आपसी संघर्ष में एक बाघ की मौत हो गई है. प्रबंधन द्वारा उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और पोस्टमार्टम संबंधी कार्यवाही की जाएगी. वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बाघ के शव का दाह संस्कार किया जाएगा.

TIGRESS P 151 CUB DIES PANNA
बाघिन पी 151 का शावक था मृत बाघ (ETV Bharat)

बाघिन पी 151 का शावक था मृत बाघ
पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य गेट मंडला गेट से करीब 2 किलोमीटर अंदर जंगल की ओर डिग्गी तलैया के पास बाघिन पी 151 के दो शावक जिनकी उम्र 17 माह थी. उसके एक बच्चे को मेल टाइगर पी 661 ने आपसी संघर्ष के दौरान मार दिया है. जैसे ही जानकारी लगी पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन में हड़कंप मच गया. वहां से मेल टाइगर भाग खड़ा हुआ. पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा शव को सुरक्षित किया गया और अग्रिम कार्रवाई की गई.

पन्ना टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर बीके पटेल ने बताया कि, ''30 जून को मंडला गेट अंतर्गत बाघों के आपसी संघर्ष में एक बाघ की मौत हो गई है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है एवं पोस्टमार्टम के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शव का दाह संस्कार किया जाएगा.''

FIGHT BETWEEN TIGERS PANNA
पन्ना टाइगर रिजर्व में आपस में लड़ पड़े बाघ (ETV Bharat)

पहले भी हो चुका है बाघों में संघर्ष
पन्ना टाइगर रिजर्व में यह पहला मामला नहीं है जब आपसी संघर्ष से बाघ की मौत हुई हो. बता दें कि, करीब 2 महीने पहले पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता गेट के पास मुख्य सड़क से करीब 100 मीटर अंदर कटरिया बीट में कक्ष क्रमांक 278 में बाघ का एक 20 से 25 दिन पुराना कंकाल मिला था. जिसकी मौत भी आपसी संघर्ष से होना बताया गया था.

पन्ना टाइगर रिजर्व में 100 से अधिक बाघ
वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में लगभग 100 से अधिक बाघ हो गए हैं जो पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में विचरण करते हैं. एक वयस्क बाघ अपनी टेरिटरी करीब 10 किलोमीटर के एरिया में बनता है और इस 10 किलोमीटर के एरिया में वह किसी दूसरे बाघ को इस टेरिटरी में रहने नहीं देता है और यदि कोई दूसरा बाघ इस टेरिटरी में इंटर होता है तो फिर आपसी संघर्ष उत्पन्न होता है.

पन्ना टाइगर रिजर्व का 542 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ विचरण करते हैं. इसके साथ ही उत्तर वन मंडल का एरिया जो 800 वर्ग हेक्टेयर का है और दक्षिण वन मंडल का एरिया जो 1800 वर्ग हेक्टेयर का है, वही भी इसमें शामिल है. क्योंकि बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र से विचरण करते हुए इन क्षेत्रों में भी प्रवेश कर जाते हैं.

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