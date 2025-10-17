शिकार देख बाघ ने लगाई फुल स्पीड में दौड़, जान बचाने पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, ये रही एंडिंग
पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर देखने मिला रोमांचकारी वीडियो, तेंदुए का शिकार करने बाघ ने लगाई पूरी ताकत, लेकिन नहीं मिली जीत.
पन्ना: पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की दीदार करना किसी रोमांच से कम नहीं होता है. ऐसा कम ही होगा, जब जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को वन्य जीव देखने न मिलें, वरना आए दिन टाइगर रिजर्व से ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो अद्भुत होते हैं. कभी बाघिन या दूसरे वन्य जीव अपने शावकों के साथ अठखेलियां करते देखे जाते हैं, तो कभी वर्चस्व की लड़ाई. कुछ ऐसा ही रोमांचकारी नजारा पन्ना टाइगर रिजर्व में देखने मिला है. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.
आगे-आगे तेंदुआ पीछे-पीछे बाघ
1 अक्टूबर से पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट खुलने के बाद से ही बड़ी संख्या में पर्यटक जंगल सफारी के लिए पहुंच रहे हैं. इसी तरह 13 अक्टूबर को भी टूरिस्ट पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंचे थे, जहां उन्हें शानदार नजारा बाघ और तेंदुए के बीच देखने मिला. यहां एक तेंदुआ बाघ को देखकर जान बचाकर भाग रहा था. वह भागते-भागते पेड़ पर चढ़ गया, वहीं तेंदुआ का पीछा करते हुए बाघ भी पेड़ पर चढ़ा और झपटा मारा. होशियारी दिखाते हुए तेंदुआ पेड़ से नीचे कूद गया और जंगल की दूसरी तरफ भाग गया.
मंडला परिक्षेत्र का है बाघ और तेंदुए का वीडियो
इस शानदार नजारे को जंगल सफारी कर रहे पर्यटकों ने सामने से देखा और वीडियो भी बनाई. किसी टूरिस्ट ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड लोकेश कुमार बताते हैं कि "यह वीडियो 13 अक्टूबर की सुबह जंगल सफारी का है. जो मंडला परिक्षेत्र स्थित पठान झिरिया का बताया जा रहा है. जहां तेंदुए ने जैसे ही बाघ को अपने पास आते देखा, वह डरकर पेड़ पर चढ़ गया. उसके पीछे बाघ भी दौड़ा. हालांकि बाद में तेंदुए ने अपनी जान बचा ली. यह वीडियो पर्यटकों द्वारा बनाया गया है."
पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य गेट है मंडला
पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य गेट मंडला है. जहां पर सबसे अधिक पर्यटक टाइगर सफारी का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं. मंडला खजुराहो हवाई अड्डा व रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर की दूरी पर छतरपुर व पन्ना बॉर्डर पर स्थित है. इस ग्राम को इसीलिए मंडला पर्यटक ग्राम के नाम से जाना जाता है. पन्ना रिजर्व के जो सबसे ज्यादा वीडियो वायरल होते हैं, वह इसी परिक्षेत्र के होते हैं, क्योंकि यहां पर काफी संख्या में टाइगर विचरण करते हैं और अपनी टेरिटरी बनाए हुए हैं.