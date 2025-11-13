ETV Bharat / state

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का दीदार हुआ आसान, सफारी में सुबह-शाम नजर आ रहे टाइगर

पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंचने वाले टूरिस्टों का बढ़ रहा रोमांच. सुबह-शाम की सफारी में आसानी से हो रहा टाइगर का दीदार.कई महीनों की बुकिंग फुल.

PANNA TIGER RESERVE SAFARI
सफारी में सुबह-शाम नजर आ रहे टाइगर
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 10:18 PM IST

3 Min Read
पन्ना: टाइगर रिजर्व में गुरुवार का दिन पर्यटकों के लिए रोमांचकारी रहा. यहां बाघ के दीदार के लिए पहुंचे पर्यटकों को सुबह और शाम दोनों समय बाघ दिखाई दे गया. बाघ को नजदीक से देखकर टूरिस्ट रोमांचित हो गए. सुबह की टाइगर सफारी में पर्यटकों को बाघ 663 दिखाई दिया और शाम की सफारी में पर्यटकों को बाघिन 652 दिखाई दी.

सफारी में सुबह पर्यटकों को दिखा टाइगर-663

पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड पुनीत शर्मा बताते हैं कि "पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला गेट अंतर्गत गुरुवार की सुबह टाइगर सफारी में घास मैदान के पास बाघ 663 टहलता हुआ जंगल के रास्ते में दिखा. इस दौरान पर्यटकों का वाहन टाइगर के पीछे रहा और काफी दूरी तक बाघ उसके आगे-आगे चलता रहा. इसके बाद बाघ जंगल की ओर चला गया. यह पर्यटकों के लिए काफी रोमांचकारी नजारा रहा. इस दौरान पर्यटको ने अपने मोबाइल पर वीडियो और फोटो कैप्चर किए."

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का दीदार हुआ आसान

शाम की सफारी में टाइग्रेस P-652 ने बढ़ाया रोमांच

पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड पुनीत शर्मा ने बताया कि "शाम की टाइगर सफारी में मंडला गेट में पहाड़ के ऊपर बाघिन पी 652 जंगल के रास्ते में दिखाई दी. यह बाघिन जिप्सी के पीछे-पीछे काफी दूर तक चलती रही और पर्यटक उसकी फोटो खींचते रहे. यह भी बहुत ही रोमांचकरी नजारा रहा. जिप्सियां धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ती रहीं और बाघिन आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलती रही. पर्यटकों ने इस दौरान जमकर फोटो खींची और वीडियो बनाए. कुछ देर बाद बाघिन जंगल की ओर चली गई. पर्यटकों का इस दौरान रोमांच देखते ही बना."

पन्ना टाइगर रिजर्व में कई महीनों की बुकिंग फुल

मानसून सीजन के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट खुलने के साथ ही प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है. सफारी के दौरान टूरिस्टों को लगातार टाइगर दिख रहे हैं जिससे पर्यटकों की संख्या दिनों दिन पन्ना टाइगर रिजर्व में बढ़ती जा रही है. कई महीनों की बुकिंग फुल बताई जा रही है.

Panna Tiger Reserve sightings
सफारी में सुबह पर्यटकों को दिखा टाइगर-663

पन्ना में बाघों की संख्या 100 के पार

पन्ना टाइगर रिजर्व में दिनों दिन बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है. वर्तमान में लगभग 100 से अधिक बाघ हो गए हैं. बाघों की संख्या बढ़ने से टूरिस्टों का भी रोमांच दोगुना हो गया है. देश दुनिया के पर्यटक बाघ के दीदार के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व को चुन रहे हैं क्योकिं यहां पर टाइगर आसानी से पर्यटकों को नजर आ रहे हैं.

TAGGED:

TIGER SIGHTINGS PANNA
TIGERS SPOTTED MORNING EVENING
TOURISTS EXCITEMENT PANNA SAFARI
PANNA NEWS
PANNA TIGER RESERVE SAFARI

