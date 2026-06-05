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जंगल की काया पलट देती हैं ये गेंदें, जमीन पर गिरते ही प्रकृति दिखाती है जादू

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पन्ना टाइगर रिजर्व में खास सीड्स बॉल का किया गया निर्माण, जंगल के लिए अमृत समान हैं ये गेंदें

PANNA TIGER RESERVE SEEDS BALL
जंगल के लिए अमृत समान हैं ये गेंदें (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
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पन्ना : मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में विश्व पर्यावरण दिवस को खास अंदाज में मनाया गया. यहां मडियादो रेंज अंतर्गत वन विभाग कर्मचारियों ने खास सीड्स बॉल का निर्माण किया. इस सीड्स बॉल का ऐसा कमाल है कि इनकी मदद से बेहद आसान से जंगलों का विस्तार किया जाता है.

seeds ball for jungle expansion
अधिकारियों-कर्माचरियों ने तैयार किए सीड्स बॉल (Etv Bharat)

इन सीड्स बॉल में 12 बीजों का जादू

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत विभिन्न रेंजों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम सीड्स बॉल का निर्माण का था. पन्ना टाइगर रिजर्व के वन स्टाफ द्वारा 12 प्रकार के बीजों के से मिट्टी की बॉल तैयार की गईं. इन सीड्स बॉल में ऐसे-ऐसे जरूरी पेड़ों के बीज डाले गए जो जंगल के लिए बेहदर जरूरी हैं.

World Environment Day special seeds ball for jungle expansion
12 तरह के बीजों का हुआ इस्तेमाल (Etv Bharat)

इस सीड्स बॉल में मिट्टी के अंदर निम्नलिखित बीजों का प्रयोग किया गया.

  1. बेल के बीज
  2. अचार के बीज
  3. अमलतास के बीज
  4. बांस के बीज
  5. सीता फल के बीज
  6. खैर के बीज
  7. सीसम के बीज
  8. गुलमोहर के बीज
  9. सागौन के बीज
  10. सिरसा के बीज
  11. बहेड़ा के बीज.
  12. बाबुल के बीज

ऐसे तैयार किए गए सीड्स बॉल

सीड्स बॉल बनाने के लिए वन विभाग की टीमें इन बीजों का मिश्रण तैयार किया. इस मिश्रण में नारियल खाद व देसी खाद और मिट्टी मिलाकर सीड्स बॉल का निर्माण किया गया. इसके बाद इन सीड्स बॉल यानी बीजों से तैयार मिट्टी की गेंदों को 1-2 दिन धूप में सूखने के लिए रख दिया जाएगा. धूप में मिट्टी सूखने के बाद यह बॉल तैयार हो जाएंगी.

World Environment Day special jungle seeds
जंगल की काया पलट देती हैं ये गेंदें (Etv Bharat)

क्या हैं जंगल में सीड्स बॉल के फायदे?

तैयार होने के बाद जंगल में इन सीड्स बॉल को ऐसे एरिया में फेंका जाएगा, जहां पर वन विस्तार करना है. जंगल में जमीन पर गिरने और बारिश के संपर्क में आने के बाद बीज अंकुरित होकर पौधों का रूप लेते हैं. इसके बाद धीरे-धीरे ये जंगल का रूप ले लेते हैं. जंगल में विस्तार करने का यह एक आसान तरीका है. इसमें बीजों को पक्षियों से भी बचाया जा सकता है.

Panna tiger reserve seeds ball
विश्व पर्यावरण दिवस पर बनाए गए सीड्स बॉल (Etv Bharat)

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अधिकारियों-कर्माचरियों ने तैयार किए सीड्स बॉल

पन्ना टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर बीके पटेल ने बताया, '' वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पन्ना टाइगर रिजर्व के विभिन्न परिक्षेत्र में 'एक पेड़ मां के नाम अभियान' के तहत स्वच्छता अभियान व पौधरोपण किया गया. इसके साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व के मडियादो रेंज में वन स्टॉप, कर्मचारियों, अधिकारियों, सुरक्षा श्रमिकों व स्थाई श्रमिकों द्वारा 12 प्रकार के बीजों को मिलाकर सीड्स बॉल का निर्माण किया गया''

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