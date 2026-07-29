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इंटरनेशनल टाइगर डे पर पन्ना टाइगर रिजर्व में कई कार्यक्रम, बच्चों ने पेंटिंग, क्विवज से दिया संदेश

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघ संरक्षण का संदेश देने पन्ना टाइगर रिजर्व में 23 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस दौरान साप्ताहिक जन-जागरूकता एवं विभिन्न शैक्षणिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए. सप्ताह भर चले इस आयोजन में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं और स्थानीय नागरिकों ने जमकर सहयोग दिया. बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर इन कार्यक्रमों का समापन किया गया.

पन्ना: अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर टाइगर रिजर्व पन्ना में सप्ताह भर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. बाघ संरक्षण संदेश देने के लिए यहां चित्रकला, क्विज प्रतियोगिता और प्लास्टिक मुक्त वातावरण के साथ बुधवार को मैराथन दौड़ का भी आयोजन हुआ. इन कार्यक्रमों में स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया. बच्चों ने भी बाघ बचाने का संदेश दिया.

पन्ना टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डीके पटेल ने बताया, "29 जुलाई 2026 को पन्ना में भी अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया. इसके उपलक्ष्य में एक सप्ताह पहले से बाघ संरक्षण को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए. जिसमें बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता प्रमुख रही. प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण के लिए मटका और तवा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. बुधवार को 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई. हर्षोल्लास के साथ यहां अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया.

5 किलोमीटर की मिनी मैराथन रैली का आयोजन

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए छत्रसाल स्टेडियम, पन्ना से 5 किलोमीटर की मिनी मैराथन रैली का आयोजन किया गया. इसमें मैराथन में हर उम्र के लोग शामिल हुए. इस रैली में शामिल लोगों ने पन्ना शहर का भ्रमण कर सभी को जागरूक करते हुए वन्य जीवों के साथ बाघ संरक्षण और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया.

बाघविहीन पन्ना में अब 100 से ज्यादा टाइगर

पन्ना टाइगर रिजर्व साल 2009 में बाघ विहीन हो गया था. इसके बाद 2010 में यहां बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम की शुरुआत की गई. धीरे-धीरे पन्ना टाइगर रिजर्व में अब 100 से अधिक बाघ हो गए हैं. यह बाघ यहां 542 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विचरण करते हैं. अकेले बाघों के टूरिज्म से ही पन्ना टाइगर रिजर्व में इस साल करीब 8 करोड़ रुपए से अधिक की आय भी अर्जित हुई है. मानसून के सीजन में पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के गेट बंद कर दिए जाते हैं लेकिन बफर जोन के गेट खुले रहते हैं. जिसमें अकोला बफर जोन और झिन्ना बफर जोन में अभी भी मानसून के समय टाइगर की साइटिंग देखने को मिलती है.