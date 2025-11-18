ETV Bharat / state

पन्ना नेचर कैंप में सामने से गुजरा टाइगर, युवाओं की टोली ने लिए जंगल सफारी के मजे

नेचर कैंप के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में 30 युवाओं को कराया गया जंगल दर्शन. बाघ देख रोमांचित हुए युवा, बनाया वीडियो.

PANNA NATURE CAMP
टाइगर सफारी में दिखा बाघ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना: जंगल दर्शन बाघ सरोकार कार्यक्रम के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता परिक्षेत्र में 30 युवाओं को जंगल की सैर कराई गई. ये सफारी दक्षिण वन मंडल के अंतर्गत पवई वन परिक्षेत्र में कराई गई. इस सफारी के दौरान युवाओं को बाघ के दर्शन हुए. साथ ही उन्हें अन्य प्राणियों के दीदार हुए जिसमें चीतल, सांभर, भालू, मोर, शामिल हैं. नेचर कैंप के तहत आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम दक्षिण पन्ना वन मंडल द्वारा काष्ठ लाभांश राशि से संचालित किया जाता है.

क्यों संचालित किए जाते हैं नेचर कैंप

यह कार्यक्रम दक्षिण वन मंडल अंतर्गत आयोजित किया जाता है. इसका उद्देश्य वन समितियों के युवाओं को वनों एवं वन्य प्राणियों के बारे में विस्तृत जानकारी देना और वन संपदा के बीच युवाओं का बेहतर जुड़ाव स्थापित करना है. साथ ही उनके अंदर जंगल के पारिस्थितिक परिवेश के बारे में जागरूकता प्रदान करना है. पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा पिछले 15 सालों से इस नेचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है. मास्टर ट्रेनर मनीष कुमार द्वारा युवाओं को वन्य प्राणियों और नेचर कैंप के बारे में जानकारियां दी गईं. युवाओं को हिनौता हाथी कैंप भी घुमाया गया.

टाइगर देख रोमांचित हुए युवा (ETV Bharat)

टाइगर देख रोमांचित हुए युवा

दक्षिण वन मंडल डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया कि "नेचर कैंप में 30 युवाओं ने भाग लिया और उन्हें जंगल दर्शन कराया गया. इस बीच जंगल दर्शन में उन्हें बाघ के दर्शन हुए, जिसका वीडियो युवाओं द्वारा बनाया गया. हिनौता पन्ना टाइगर रिजर्व का दूसरे कोर एरिया का गेट है. यहां पर टाइगर की लोकेशन रहती है और टाइगर सफारी के दौरान नेचर कैंप के युवाओं को टाइगर दिखा, जिससे युवा रोमांचित हो गए. इसके साथ ही उन्हें सांभर, चीतल, भालू और मोर जैसे वन्य प्राणी भी देखने को मिले."

15 साल से आयोजित हो रहा है पन्ना नेचर कैंप

पन्ना नेचर कैंप 2025-26 का रविवार को शुभारंभ हुआ. प्रतिवर्ष नवंबर माह के पहले रविवार को आयोजित होने वाला यह कैंप फरवरी माह के अंतिम रविवार तक चलेगा. प्रथम कैंप में वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के विजेता प्रतिभागियों के लिए आयोजित किया गया. विगत पंद्रह वर्षों में पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा कुल 365 नेचर कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं, जिनमें 11,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया.

TAGGED:

PANNA TIGER RESERVE NATURE CAMP
PANNA TIGER RESERVE YOUTH SAFARI
MADHYA PRADESH NATURE CAMP
PANNA NEWS
PANNA NATURE CAMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

300 साल पुराने महल में टूरिस्टों को मिलेगा राजसी ठाठ-बाट, बस 1 दिन का इंतजार

मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, लैंड पूलिंग एक्ट निरस्त, किसानों ने रोका प्रदर्शन

उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में 4 टीचर के हवाले 637 लॉ स्टूडेंट्स, प्यून लेते हैं एग्जाम

तीसरी आंख से बाघों पर नजर, क्या होता है कैमरा ट्रैप, तस्वीरों से कैसे पहचाने जाते हैं टाइगर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.