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पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों की रोमांचक तस्वीरें कैमरे में कैद, आधी रात सब अपनी मस्ती में दिखे चूर

पन्ना टाइगर रिजर्व में आधी रात जंगल सफारी पर निकले भालू, बाघिन, नेवला. हाथियों का झुंड भी कैमरे में हुआ ट्रैप.

Panna tiger reserve unique scene
कैमरे में ट्रैप हुईं जानवरों की रात की तस्वीरें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 9:05 PM IST

3 Min Read
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पन्ना: जैव विविधता के लिए विख्यात पन्ना टाइगर रिजर्व एक ऐसी शानदार जगह है, जहां रोमांच और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. यहां घने जंगलों में हाथी, बाघिन, शेर, हिरण और भालू जैसे वन्यजीवों को खुले माहौल में देखना एक यादगार अनुभव माना जाता है. पन्ना में तापमान 40 डिग्री पार कर गया है, ऐसे में जानवर दिन के अलावा रात में भी पानी के स्रोतों के आसपास ज्यादा दिखाई देते हैं. कुछ ऐसे ही रोमांचक तस्वीरें टाइगर रिजर्व द्वारा लगाए गए कैमरे में ट्रैप हुई हैं.

कैमरे में ट्रैप हुईं जानवरों की रात की तस्वीरें

पन्ना टाइगर रिजर्व में भीषण गर्मी के बीच वन्य प्राणियों के लिए जगह-जगह पानी के सौसर बनाए गए हैं. जिससे वन प्राणियों को पानी की दिक्कत ना हो और इसी सौसर के सामने गुप्त कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें एक अनोखा दृश्य सामने आया है. फोटो में दिख रहा है कि सौसर में पहले एक बाघिन पानी पीने पहुंचती है और उसके बाद वहां 2 भालू पानी पीने पहुंचते हैं.

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पन्ना टाइगर रिजर्व में नेवले, भालू और बाघिन का संगम (ETV Bharat)

नेवले, भालू और बाघिन का संगम

पिछले दिनों टाइगर रिजर्व में एक बाघिन के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बाघिन की तलाश के लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा विशेष दल गठित कर जगह-जगह कैमरा लगाए गए थे. जिससे विभिन्न क्षेत्रों की फोटो निकलकर सामने आई है, इसे टाइगर प्रबंधन द्वारा साझा की गई है. जिसमें नेवले, भालू और बाघिन का संगम देखा जा रहा है.

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सौसर में पानी पीते नजर आई बाघिन (ETV Bharat)

पैदल गश्ती और हाथियों का दल मिशन में शामिल

पन्ना टाइगर रिजर्व के बीके पटेल डिप्टी डायरेक्टर ने बताया, "बाघिन के घायल होने की सूचना के पार्क प्रबंधन ने गंभीरता से लिया और तत्काल व्यापक निगरानी अभियान शुरू किया. इस मिशन में पैदल गश्ती के साथ हाथियों के दल को भी उतारा गया. इस खोजबीन में टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा जमीन पर गश्ती करके घायल बाघिन की खोजबीन की गई. गहन तलाशी के दौरान हाथी दल ने संबंधित बाघिन और उसके शावकों को जंगल में विचरण करते हुए देखा है."

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जंगल में दिखा नेवले, भालू और बाघिन का संगम (ETV Bharat)

अनेकों परिवार एक ही जंगल को कर रहे उपयोग

फोटो में दिख रहा ये दृश्य केवल प्रकृति का अद्भुत सामंजस्य सकारात्मक नहीं है बल्कि वन्यजीव प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करने वाले हैं. इन दृश्यों में वन्यजीवों के बीच एक दुर्लभ सहअस्तित्व देखने को मिला है. बाघिन, भालू और नेवला एक ही क्षेत्र के जंगल को साझे रूप से उपयोग कर रहे हैं. पन्ना टाइगर रिजर्व के गश्ती दल को बाघिन और उसका परिवार अठखेलियां करता हुआ नजर आया है. तस्वीरों में देखा गया है कि जिसका शिकार बाघिन ने किया था, उसी शिकार को नेवला परिवार भी बड़े मजे से खाता नजर आ रहा है.

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घायल बाघिन को खोजते हुए हाथियों का दल (ETV Bharat)

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