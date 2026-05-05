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पन्ना टाइगर रिजर्व के नर बाघ की संदिग्ध हालत में मौत, अमानगंज बफर जोन में मिला शव

पन्ना: मध्य प्रदेश में लगातार बाघों की मौत की खबर सामने आ रही है. अभी कुछ दिन पूर्व पन्ना टाइगर रिजर्व के गगऊ अभ्यारण अंतर्गत बाघ का कंकाल मिला था. उसकी जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है कि आज दिनांक 5 मई 2026 को अमानगंज बफर जोन अंतर्गत संदिग्ध हालत में एक बाघ का शव मिला है. जैसे ही प्रबंधन को इसकी जानकारी लगी, तो तुरंत पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे. डॉग स्क्वाड से पूरे एरिया की सर्चिंग की गई और उसके बाद वन्य प्राणी चिकित्सक और पशु चिकित्सक द्वारा बाघ का पोस्टमार्टम किया गया. उसके बाद बाघ के शव का दाह संस्कार कर दिया गया.

कुछ दिन पहले इस बाघ की लोकेशन अमानगंज के पास तारा गांव में रिहाइसी इलाके में थी. जिससे कई ग्रामीण परेशान थे. बाघ ने अमानगंज इलाके में किसानों की भैंसों का शिकार भी किया था. जिसके चलते वन विभाग द्वारा हाथियों के दल की मदद से इसको ट्रेंकुलाइज किया गया था. जिसके बाद 26 अप्रैल 2026 को पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया अंतर्गत जंगल में छोड़ा गया था. अब मंगलवार को इस बाघ का शव मिला है.

संदिग्ध हालत में एक नर बाघ का मिला शव (ETV Bharat)

डॉग स्क्वाड द्वारा कराई गई सर्चिंग

पन्ना टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर बी.के पटेल ने बताया कि "कुछ दिन पूर्व जब बाघ को ट्रेंकुलाइज कर कोर एरिया में छोड़ा गया था, तो उसको कॉलर आईडी पहनाई गई थी. हाथियों एवं गश्ती दल द्वारा इस बाघ की निगरानी भी की जा रही थी. लेकिन आज (मंगलवार) को बाघ की मौत की खबर लगी. जिसके बाद तुरंत ही मौके पर पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम पहुंची और वन अपराध कायम किया गया.

नर बाघ की संदिग्ध हालत में हुई मौत (ETV Bharat)

इसके साथ ही दिल्ली और भोपाल मुख्य वन संरक्षक के दिशा निर्देश अनुसार पूरे एरिया की डॉग स्क्वाड द्वारा सर्चिंग कराई गई. इसके बाद ही बाघ का दाह संस्कार किया गया. वहीं, बाघ के पोस्टमार्टम के दौरान अंगों को संरक्षित कर जांच के लिए लैब भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बाघ की मौत का वास्तविक कारण पता चलेगा. लेकिन प्रथम दृष्ट्या बाघ की मौत आपसी संघर्ष से प्रतीत हो रही है, क्योंकि बाघ के शरीर पर कई घाव मौजूद हैं. बाघ के शरीर की हड्डी भी टूटी हुई है."