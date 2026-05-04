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पन्ना में कुत्ते के पीछे पड़ा तेंदुआ, शिकार के लालच में पाइप में दे डाला खुद का मुंह

पन्ना में पवई रेंज के पास तेंदुए ने कुत्ते को दौड़ाया, पाइप के अंदर घुस गया तेंदुआ, वन विभआग ने बड़ी मुश्किल से किया रेस्क्यू.

LEOPARD CHASES DOG IN PANNA
पन्ना में कुत्ते के पीछे पड़ा तेंदुआ (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 11:20 AM IST

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पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना में अमानगंज बफर रेंज के पास दक्षिण पन्ना वनमण्डल की पवई रेंज के पास तेंदुआ देखने मिला. जिसे देखते ही ग्रामीण दहशत में आ गए. ग्रामीणों ने पाइप के दोनों सिरों को बंद कर तुरंत मामले की सूचना वन विभाग को दी. खास बात यह है कि यह तेंदुआ 3 मई अंतराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस पर दिखाई दिया.

संकरे पाइप में घुस गया था तेंदुआ

दरअसल, 3 मई लेपर्ड डे के मौके पर पन्ना के अमानगंज बफर रेंज के पास दक्षिण पन्ना वनमंडल पवई रेंज के राजस्व क्षेत्र अंतर्गत हिनौती ग्राम के पास एक तेंदुआ दिखाई दिया था. आवारा कुत्ते का पीछा करते हुए तेंदुआ एक संकरे पाइप में घुस गया था. तेंदुआ को देखते ही स्थानीय ग्रामीणों ने पाइप के दोनों सिरों को पत्थरों से बंद कर वन विभाग को सूचना दी थी. वहीं डीएफओ दक्षिण वन मंडल अनुपम शर्मा ने बताया कि "सूचना मिलते ही दक्षिण पन्ना वनमण्डल का मैदानी अमला एवं पन्ना टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंचे.

पन्ना वन विभाग ने किया तेंदुए का रेस्क्यू (ETV Bharat)

तेंदुए को किया गया रेस्क्यू

पाइप के एक सिरे पर सुरक्षित पकड़ के लिए ट्रैप केज लगाया गया. जबकि दूसरे सिरे को पूरी तरह बंद किया गया. तेंदुए को केज की दिशा में ले जाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए, जिनमें पानी के प्रवाह, कांटेदार झाड़ियों आदि का उपयोग शामिल रहा. अंततः पाइप के व्यास के अनुरूप टायरों को आपस में बांधकर रस्सियों की सहायता से धीरे-धीरे पाइप के भीतर बढ़ाया गया. जिससे तेंदुआ नियंत्रित रूप से केज की ओर बढ़ा और सुरक्षित रूप से पकड़ में आ गया.

Leopard enters pipe in Panna
पन्ना में तेंदुए का किया गया रेस्क्यू (ETV Bharat)

परीक्षण के बाद सुरक्षित मिला तेंदुआ

रेस्क्यू के बाद वन्यप्राणी चिकित्सकीय परीक्षण किया गया. जिसमें तेंदुआ स्वस्थ पाया गया. इसके बाद उसे उपयुक्त वन क्षेत्र में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर छोड़ दिया गया. पूरी कार्रवाई में पवई रेंज ऑफिसर नितेश पटेल के नेतृत्व में स्थानीय वन अमले का सराहनीय योगदान रहा. इनमें परिक्षेत्र सहायक बीके खरे, वनरक्षक रामजी गर्ग, मनीष वर्मा सहित वन अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका उल्लेखनीय रही. वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव गुप्ता के नेतृत्व में पन्ना टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम का भी महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस बल भी तत्परता से उपस्थित रहा."

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