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400 फीट उंचाई से गिरती हैं मोती जैसी बूंदे, गर्मियों का जन्नत पन्ना टाइगर रिजर्व का कैमासन झरना

पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है कैमासन झरना, गर्मियों में भी कर रहा मनोहर दृश्य निर्मित, खिंचे चले आते हैं सैलानी.

Panna Kaimasan Waterfall
पन्ना का खूबसूरत कैमासन झरना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 3:14 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 4:01 PM IST

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पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत अनेक झरने एवं वॉटरफॉल निर्मित होते हैं, जो बरसात के समय जीवंत हो जाते हैं. लेकिन गर्मियों के समय में कुछ ही झरने होते हैं जो अपना स्वरूप बनाए रखते हैं. उसमें से एक है कैमासन झरना, जो मार्च की गर्मियों में भी लगातार बह रहा है और सुंदर मनोहर दृश्य निर्मित कर रहा है. 400 फीट की गहराई से झरना लगातार गिर रहा है और अद्भुत नजारा बना रहा है.

मनोहर नजारा देखने खिंचे चले आते हैं सैलानी
पन्ना टाइगर रिजर्व हिनौता गेट के रेंजर आर.पी.अरजरिया बताते हैं कि, ''यह झरना लगातार बहता रहता है. जंगलों के बीच से बह कर आता है और यहां पर कैमासन के पास एक सुंदर वाटर फॉल निर्मित करता है. यहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व की चौकी भी स्थित है जो इसके पास गहराई पर जाने से लोगों को रोकते हैं. चौकी की तरफ से झरने को निहारने के लिए व्यवस्थित रेलिंग लगी हुए हैं. क्योंकि यह झरना बहुत ही सुंदर है और मनोहर दृश्य बनता है. सैलानी इस झरने को देखने के लिए रुक जाते हैं. यहां से हिनौता गेट की टाइगर सफारी शुरू होती है. क्योंकि आगे हिनौता गेट स्थित है, यह झरना मझगांव रोड से कुछ दूरी पर है.''

गर्मियों में जीवंत है कैमासन का झरना (ETV Bharat)

ऐसा लगता है जैसे मोती गिर रहे हों
यह झरना करीब 400 फीट गहराई में नीचे गिरता है. नीचे चारों तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व का घनघोर जंगल स्थित है, जो देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है. इस झरने से पानी जब नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों मोती लगातार नीचे गिर रहे हों, जो अपने आप में अद्भुत एवं सुंदर मनोहर दृश्य निर्मित करते हैं.

Tourist Places madhya pradesh
पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है कैमासन झरना (ETV Bharat)

सुरक्षा की दृष्टि से पन्ना टाइगर रिजर्व रिजल्ट प्रबंधन यहां पर आने से लोगों को रोकता है क्योंकि यहां पर टाइगर की भी लोकेशन रहती है. गर्मियों के मौसम में पानी की तलाश में कई जंगली जानवर भी यहां पर शाम एवं सुबह के समय चहल कदमी करते हुए देखे गए हैं.

Water falling from 400 feet
सुंदर मनोहर दृश्य निर्मित करता है झरना (ETV Bharat)

मझगवा में है एशिया की सबसे बड़ी हीरा खनन परियोजना
इस झरने से कुछ किलोमीटर दूर एशिया की सबसे बड़ी हीरा खनन परियोजना एनएमडीसी संचालित है. यह परियोजना यहां पर कई दशकों से चालू है. कुछ समय पूर्व यह परियोजना पर्यावरण मंजूरी के कारण बंद हो गई थी. लेकिन पर्यावरण मंजूरी के बाद यह परियोजना पुन चालू हो गई है. यहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व का हाथी कैंप भी स्थित है. जहां पर वर्तमान में 20 हाथी निवासरत हैं. यह पूरा एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व की जंगलों से घिरा हुआ है.

Last Updated : March 26, 2026 at 4:01 PM IST

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