पन्ना टाइगर रिजर्व से बड़ी खुशखबरी, हथिनी अनारकली ने दिया 2 बच्चों को जन्म

संजीव गुप्ता पन्ना टाइगर रिजर्व की वन प्राणी चिकित्सक ने जानकारी देते हुए बताया कि "21 नवंबर 2025 को पन्ना टाइगर रिजर्व की हथिनी अनारकली ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया है. दोनों बच्चे स्वस्थ हालत में हैं और उनको निगरानी में रखा गया है. दोनों बच्चे मादा है. पहले बच्चे का जन्म खैरईया में 2:20 बजे हुआ. जबकि दूसरे बच्चे का जन्म खैरईया से करीब आधा किलोमीटर दूर हाथी कैंप हिनौता में 5:50 बजे हुआ है."

पन्ना: हथिनी अनारकली ने पन्ना टाइगर रिजर्व में एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया हैं. दूसरा बच्चा 3 घंटे के अंतराल में जन्म लिया. दोनों बच्चे और हथिनी स्वस्थ हैं. बताया गया कि पन्ना टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहली बार किसी हथिनी ने एक साथ 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है. जिससे अब पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या 19 से बढ़कर 21 हो गई है. इससे रिजर्व प्रबंधन के बीच हर्ष का माहौल है.

पन्ना टाइगर रिजर्व में गूंजी किलकारियां (Panna Tiger Reserve)

बाघों के साथ हाथियों का भी बढ़ रहा है कुनबा

पन्ना टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहली बार किसी हथिनी ने एक साथ दो बच्चों को जन्म दिया है. पन्ना टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉ. संजीव गुप्ता बताते हैं कि "पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार किसी हथिनी ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया है. यह बात अपने आप में अनोखी है और पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए बड़ी खुशी की बात है. पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ हाथियों का भी कुनबा बढ़ता जा रहा है."

हथिनी को दिया जा रहा विशेष आहार

डॉ. संजीव गुप्ता बताते हैं कि "अनारकली ने अब तक कुल 6 बार बच्चों को जन्म दिया है. इस बार हथिनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, जिससे उसके बच्चों की संख्या 7 हो गई है. बच्चों के जन्म के बाद से ही अनारकली का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. उसे विशेष आहार गुड, गन्ना और शुद्ध देसी घी से बने लड्डू दिए जाएंगे. जिससे उचित मात्रा में दोनों बच्चों के लिए दूध की फीडिंग हो सके.

हथिनी अनारकली ने 3 घंटे के अंतराल में 2 बच्चों को दिया जन्म (Panna Tiger Reserve)

अनारकली हथिनी को पन्ना टाइगर रिजर्व में जून 1986 में सोनपुर मेले से लाया गया था, उस समय हथनी का उम्र 18 वर्ष थी. पन्ना टाइगर रिजर्व में अनारकली पिछले 39 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रही है. यहां हाथियों के कुनबे बढ़ाने में हथिनी अनारकली का विशेष योगदान है, क्योंकि वह अब तक कुल 7 बच्चों को जन्म दे चुकी है.