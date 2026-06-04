पन्ना में राजस्व और वन विभाग की लड़ाई में पिस रहे ग्रामीण, 23 साल नहीं मिला विस्थापितों को पट्टा
पन्ना में विस्थापित ग्रामीणों को आज तक नहीं मिला जमीन का पट्टा, शिकायत पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 4:12 PM IST
पन्ना: टाइगर रिजर्व वनक्षेत्र में आने वाले गांवों को विस्थापित किया गया था. इस विस्थापन में आने वाले गांव के 165 परिवारों को पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा दूसरी जहां स्थापित करके बसाया गया था. उन्हें वहां पर दो-दो एक हेक्टर जमीन दी गई थी, लेकिन इन परिवारों का आरोप है कि अभी तक उन्हें जमीन का का पट्टा नहीं मिला है. वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के संचालक ने संज्ञान लेने की बात कही है.
2003 में विस्थापित हुए थे ग्रामीण
पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत केन नदी के किनारे ग्राम पिपरटोला, सूरजपुरा को पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा वर्ष 2003 में विस्थापित किया गया था. इस गांव के 165 परिवार को उत्तर वन मंडल अंतर्गत देवेंद्रनगर परिक्षेत्र की ग्राम पंचायत बडगडी खुर्द के ग्राम पुखरा में जमीन आवंटित करके बसाया गया था. इन परिवार को दो-दो हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई गई थी और 5 वर्ष के अंदर इन्हें राजस्व का पट्टा देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक इन विस्थापितों को जमीन का राजस्व का पट्टा नहीं दिया गया.
विस्थापित गांव में नहीं मिल रही सरकारी सुविधा
जिसे लेकर कई बार ग्रामीणों ने पन्ना कलेक्टर को लिखित शिकायत भी की और पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर को भी पत्र लिखकर समाधान की मांग की. 23 साल हो जाने के बाद भी जमीन पर इन लोगों का मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि इन्हें राजस्व का पट्टा नहीं मिला है. इस कारण यह लोग सभी शासकीय सुविधाओं से वंचित है. यह लोग अपना पैतृक गांव छोड़कर पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा बताए हुए गांव में रह रहे हैं, लेकिन इन्हें सुविधा कुछ नहीं मिल रही है.
23 साल से नहीं मिला जमीन का पट्टा
अरविंद सिंह बुंदेला विस्थापित ग्रामवासी बताते हैं कि "2003 में गांव विस्थापित हो जाने के बाद आज 23 साल गुजर गए हैं, लेकिन हमें राजस्व का पट्टा नहीं दिया गया है. जिससे हम सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, ना ही हमारी उस जमीन की किसान सम्मान निधि मिलती है, ना ही पंचायत द्वारा हमारे खेतों में शासकीय कूप निर्माण किया जाता है. गेहूं खरीदी केंद्र में भी हम लोगों का पंजीयन नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास राजस्व का पट्टा नहीं है.
- पन्ना में विस्थापित बांग्लादेशियों की जमीनों का हो रहा नामांतरण, आगामी चुनाव में वोटिंग का करेंगे बहिष्कार
- पन्ना जेल पहुंचे जीतू पटवारी, रुंझ डैम योजना से प्रभावित विस्थापित आंदोलनकारियों से मिले
राजस्व और जंगल विभाग के बीच जमीन की लड़ाई
साल दर साल हम अधिकारियों के चौखट पर गिड़गिड़ाते रहे हैं, पर किसी ने सुनवाई नहीं की है. 2022 में भोपाल से नोटिफिकेशन होकर भी आ गया कि इन लोगों को राजस्व का पट्टा दिया जाए, पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. बताया जा रहा है कि जो हम लोगों के लिए 380 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी, उसमें 50 हेक्टेयर जमीन राजस्व की है और बाकी जमीन जंगल विभाग की है. इसी झगड़े में हम बरसों से उलझते आ रहे हैं. अधिकारी मौके पर जाकर जमीन का मुआयना नहीं करते हैं और हम ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं."
जल्द वितरित किए जाएंगे पट्टे
वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र संचालक बीके पटेल ने कहा कि "हमारे पास कुछ ग्रामीण आए थे, जिन्होंने अपने विस्थापन से जुड़ी समस्या के बारे में बताया. बीके पटेल ने कहा कि जिस समस्या को लेकर ग्रामीण आए थे, वो जमीन का डिनोटिफिकेशन हो चुका है, पट्टे वितरित किए जाने हैं. मेरी कोशिश है कि राजस्व विभाग से बात करके ग्रामीणों को जल्द से जल्द पट्टे वितरित किए जाएं."