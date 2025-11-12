ETV Bharat / state

पन्ना का पांडव फॉल बना टूरिस्टों का पसंदीदा प्लेस, वनवास के दौरान आए थे यहां पांडव

पांडव फॉल, पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के अंतर्गत आता है. पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा पांडव फॉल क्षेत्र को टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित किया गया है. इसलिए यहां पर जाने के लिए शुल्क सिस्टम लगाया गया है. टिकट लेने के बाद ही यहां पर अंदर जाने की अनुमति है. यह क्षेत्र शाम को 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रात के समय यहां पर जानवरों का खतरा रहता है.

पन्ना: पांडव फॉल मध्य प्रदेश का टूरिस्ट प्लेस बन गया है. यहां पर पर्यटक पांडव फॉल और पांडव गुफा का दीदार करने पहुंचते हैं. पांडव फॉल में एक बड़ा और एक छोटा झरना है, जहां चट्टानों के बीच से पानी रिसता है. यह पानी बहुत ही साफ और स्वच्छ होता है. लोग इसे प्यूरीफाइड वाटर से भी शुद्ध बताते हैं. ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडवों ने यहां पर अपना पड़ाव बनाया था, जिससे इस स्थान को पांडव फॉल के नाम से जाना जाता है.

घनघोर जंगलों के बीच अद्भुत झरने (ETV Bharat)

घनघोर जंगलों के बीच अद्भुत झरने

हिंदू ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में वनवास के दौरान पांडवों ने पन्ना जिले के घनघोर जंगलों में अपना पड़ाव बनाया था. उन्होंने इस स्थान पर कई महीनों तक निवास किया था. यहां पर सुंदर झरने भी हैं. जिससे इस स्थान को आज पांडव फॉल के नाम से जाना जाता है. यह पन्ना जिला केंद्र से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यहां घनघोर जंगलों के बीच सैकड़ों सीढ़ियां उतरने के बाद अद्भुत झरने दिखाई देते हैं.

पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में है पांडव फॉल (ETV Bharat)

राजा करते थे पांडव फॉल इलाके में शिकार

इतिहासकार सूर्यभान सिंह परमार बताते हैं कि "16वीं 17वीं शताब्दी में पन्ना के राजाओं द्वारा इस स्थान को शिकारगढ़ के रूप में उपयोग किया जाता था. महाराजा छत्रसाल पांडव फॉल गुफाओं के पास स्थित जंगल में शिकार किया करते थे. शिकार के लिए उपयुक्त स्थान बनाने, यहां पर निर्माण कार्य भी करवाया गया था, जहां घुड़सवार और सैनिकों के लिए कमरे बनाए गए थे, जो टूटकर खंडार हो गये हैं." आज भी यहां पर जानवरों का आना-जाना रहता है, क्योंकि यहां पर पानी का स्रोत हमेशा बना रहता है.

पांडव फॉल को टूरिस्ट प्लेस के रूप में किया विकसित (ETV Bharat)

सालभर चट्टानों के बीच से रिसता है पानी

पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड हेमन्त सिंह बताते हैं कि "पांडव फॉल में गुफाओं के ऊपर चट्टानों से वर्ष के 12 महीने पानी रिसता रहता है. यह पानी बहुत ही साफ और स्वच्छ रहता है. इस पानी का कई लोगों ने टीडीएस भी निकला है, जो वाटर प्यूरीफायर से भी शुद्ध पानी बताते हैं. कई लोग इस पानी को पीने के लिए भी यहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि यह नेचुरल वाटर है."