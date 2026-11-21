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पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बाघों और भालुओं के बीच आदिवासी परिवार धरने पर, रात में भी डटे

बाघों और भालुओं के बीच आदिवासी परिवार धरने पर ( ETV BHARAT )

पन्ना : पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य कोर एरिया में पिछले 30 घंटे से लगातार विस्थापित आदिवासी धरने पर डटे हैं. संवेदनशील जगह पर धरना देख रिजर्व के वरिष्ठ अधिकारी और तहसीलदार पहुंचे और समझाइश दी लेकिन धरना खत्म खत्म नहीं हुआ. आदिवासी अपने मांगों पर अड़े हैं. आदिवासियों का कहना है कि जब तक उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक धरना जारी रहेगा.

विस्थापित परिवार 18 साल से कर रहे संघर्ष