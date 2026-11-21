पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बाघों और भालुओं के बीच आदिवासी परिवार धरने पर, रात में भी डटे
पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में विस्थापित आदिवासियों का आंदोलन. अफसरों में हड़कंप. समझाइश बेकार. संजय रैकवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 1:02 PM IST
पन्ना : पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य कोर एरिया में पिछले 30 घंटे से लगातार विस्थापित आदिवासी धरने पर डटे हैं. संवेदनशील जगह पर धरना देख रिजर्व के वरिष्ठ अधिकारी और तहसीलदार पहुंचे और समझाइश दी लेकिन धरना खत्म खत्म नहीं हुआ. आदिवासी अपने मांगों पर अड़े हैं. आदिवासियों का कहना है कि जब तक उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक धरना जारी रहेगा.
विस्थापित परिवार 18 साल से कर रहे संघर्ष
पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कनेरी को 23 मई 2008 को 57 परिवारों को विस्थापित किया गया था. ये विस्थापन पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा करवाया गया था और इसके एवज में परिवारों को 36,000 रुपए दिए गए थे. इसके अलावा दो हेक्टेयर जमीन देने का वादा किया गया था. लेकिन जमीन आज तक नहीं मिली. विस्थापित परिवारों द्वारा 18 साल तक आवेदन प्रतिवेदन दिए गए पर किसी ने सुनवाई नहीं की. अंततः आदिवासियों ने 18 साल बाद अपने पुराने ग्राम कनेरी में ही डेरा डाल लिया है. यहां पर सौ से ज्यादा आदिवासी परिवार रात में जंगली जानवरों के साए में धरना दे रहे हैं.
धरना स्थल पर बाघों व भालुओं का विचरण
अब कनेरी गांव की स्थिति बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यह पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में आता है. यहां पर अनेक टाइगर विचरण कर रहे हैं. इसके साथ ही भालू एवं अन्य जंगली जानवरों का यहां डेरा रहता है. लेकिन जंगी जानवरों के खतरे के बावजूद आदिवासी पिछले 30 घंटे से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. आदिवासियों का कहना है कि 18 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें न जमीन मिली और ना ही उचित मुआवजा मिला. अब जब तक उनका पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता है और जमीन चिह्नित नहीं हो जाती है, तब तक वह आंदोलन स्थल से नहीं हटेंगे.
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हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं दी तवज्जो
विस्थापित आदिवासियों के समर्थन में जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर भी पहुंचे. उन्होंने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर आदिवासियों के हक और अधिकार की बात की. उन्होंने कहा "पिछले 18 साल से आदिवासी अपने विस्थापन पैकेज का इंतजार कर रहे हैं. फिर भी विस्थापित पैकेज उनको नहीं दिया गया है. यहां तक की हाई कोर्ट का भी निर्णय आदिवासियों के हक में आया. फिर भी उनके साथ अन्याय किया गया है. अभी तक ना ही उन्हें दो हेक्टेयर जमीन नहीं दी गई है." इस मामले में पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर बृजेंद्र श्रीवास्तव से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.