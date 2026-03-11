पन्ना टाइगर रिजर्व में अचानक सफारी जिप्सी के आगे आया बाघ तो थमी सांसें
पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों को करीब से देखने के लिए पर्यटक उमड़ रहे हैं. बाघ के दीदार भी आसानी से.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 2:23 PM IST
रिपोर्ट : संजय रैकवार
पन्ना : पन्ना टाइगर रिजर्व में सफारी करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं. पर्यटकों को सफारी के दौरान बड़ी आसानी से बाघ के दीदार. पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला गेट पर सफारी के दौरान पर्यटकों को प्रतिदिन टाइगर दिख रहे हैं. ये देखकर पर्यटक रोमांचित हो जाते हैं.
सफारी के दौरान आसानी से बाघ के दीदार
पन्ना टाइगर रिजर्व में दिनोंदिन बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है. देश दुनिया के पर्यटक भी पन्ना टाइगर रिजर्व को ही सफारी के लिए चुनते हैं. यहां पर प्रतिदिन टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ दिख रहे हैं. अब पर्यटक एक दिन में दो बार टाइगर सफारी का आनंद ले रहे हैं.
आबकारी उप निरीक्षक एवं जिला पर्यटन समिति के सदस्य मुकेश पांडे पन्ना टाइगर रिजर्व सफारी का आनंद लेने पहुंचे. इस दौरान उन्हें एक दिन में 5 बार टाइगर देखने को मिले, जिसमें पी 151 और उसके दो बच्चे एवं पी 141 और उसके मेल एवं फीमेल शावक हैं.
जिप्सी के आगे से टहलता हुआ निकला
पर्यटकों ने टाइगर देखने के वीडियो भी बनाए. टाइगर सफारी के दौरान पर्यटक मुकेश पांडे की जिप्सी के सामने से टाइगर गुजरा तो सबकी धड़कनें थम गईं. पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला गेट अंतर्गत पीपर टोला घास मैदान के पास टाइगर घास से निकलकर जिप्सी के बीच से निकलकर दूसरी तरफ जंगल में गया और इस दौरान जिप्सियां खड़ी रहीं. मुकेश पांडे ने बताया "10 मार्च 2026 को टाइगर सफारी करने मड़ला गेट से पहुंचे थे और इस दौरान उन्हें टाइगर 5 बार दिखे."
मड़ला गेट और हिनौता गेट की खासियत
पन्ना टाइगर रिजर्व में दो कोर गेट हैं. टाइगर के दीदार के लिए मड़ला गेट एवं उससे कुछ दूर स्थित पन्ना की तरफ हिनौता गेट है. पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर गेटों में मानसून के मौसम में भी पर्यटक टाइगर सफारी का आनंद लेते हैं लेकिन कोर एरिया के गेट मानसून सीजन में बंद कर दिए जाते हैं. पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले बफर जोन के अकोला गेट पर मानसून में भी बाघ के दीदार होते हैं.