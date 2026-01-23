ETV Bharat / state

पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आदमखोर बाघ, गांव में 11 साल के बच्चे को निगला

पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन स्थित गांव के पास खेत में टाइगर ने एक बच्चे को खा लिया. आसपास दहशत का माहौल.

पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन के गांव में बच्चे को खा गया बाघ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 12:41 PM IST

पन्ना : पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंतर्गत ग्राम जरधोबा में खेत में टाइगर ने एक बच्चे को शिकार बना लिया. इससे जरधोबा सहित आसपास के गांवों में दहशत फैल गई. ग्राम जरधोबा के तलैया के पास स्थित महेंद्र पटेल के खेत में टाइगर ने शुक्रवार सुबह करीब 5:30 पर एक बच्चे पर हमला किया. ये बच्चा खेत में बनी एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी में आटा लेकर जा रहा था. इसी दौरान बाघ ने उसका शिकार कर लिया.

सरसों के खेत में छुपा था बाघ

ग्रामीणों का कहना है कि सरसों के खेत में छुपे टाइगर ने बच्चे पर अचानक हमला बोल दिया. बच्चे के शरीर का अधिकांश हिस्सा बाघ खा गया. जैसे ही इस घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो ग्रामीणों को सचित किया गया. मौके पर ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग का अमला पहुंचा. जिस जगह पर बाघ ने बच्चे को जिंदा चबा डाला, वहां वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया. मौके पर टाइगर के पगमार्क मिले हैं.

पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में टाइगर ने किया इंसान का शिकार (ETV BHARAT)

बफर जोन में बाघ के शिकार के दूसरी घटना

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ द्वारा किसी इंसान को शिकार बनाने की ये दूसरी घटना है. पहली घटना में हिनौता रेंज अंतर्गत महिला को टाइगर ने शिकार बनाया था. जरधोबा ग्राम पन्ना टाइगर रिजर्व के चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है. मुख्य सड़क से ये गांव करीब 10 किलोमीटर अंदर स्थित है. इसलिए यहां पर हमेशा जंगली जानवरों का डेरा रहता है. यहां टाइगर की भी लोकेशन रहती है, क्योंकि यहां पर बफर जोन की सफारी भी होती है.

सरसों के खेत में छुपा था बाघ (ETV BHARAT)

बच्चे के शिकार के बाद गांव में दहशत

बफर जोन में बाघ के शिकार की दूसरी घटना (ETV BHARAT)

जिस जगह बाघ ने बच्चे का शिकार किया, वहां के पास पन्ना टाइगर रिजर्व का अकोला गेट स्थित है. स्थानीय निवासी मुलायम गौड ने बताया "शुक्रवार सुबह करीब 5:30 की घटना है. शिकार हुए लड़के का नाम देव गौड है. उसके पिता का नाम बहादुर गौड है." पन्ना टाइगर रिजर्व के एरिया रेंजर अजीत जाट ने बताया "शुक्रवार सुबह की घटना है. मौके पर पन्ना टाइगर रिजर्व का स्टाफ पहुंच गया है. मैं बहुत ही जल्द पहुंच रहा हूं. रास्ते में हूं."

