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पन्ना टाइगर रिजर्व में टूरिस्टों ने भर दिए पैसे, हुई करोड़ों की कमाई, तोड़े पुराने सारे रिकॉर्ड

पन्ना टाइगर रिजर्व देश दुनिया में पर्यटकों के लिए चर्चित टाइगर रिजर्व है, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 100 से अधिक बाघ हो गए हैं और यहां का भौगोलिक दृष्टिकोण पहाड़, झरना, नदी और प्राकृतिक सुंदर देखते ही बनता है. इसलिए पन्ना टाइगर रिजर्व का दीदार करने के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से पर्यटक यहां पहुंचते हैं. इसी का फायदा पन्ना टाइगर रिजर्व को इस साल मिला है. इस साल करीब 8 करोड़ रुपए की आय पन्ना टाइगर रिजर्व को हुई, जिसने पिछले सभी वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ा है.

पन्ना: मध्य प्रदेश वन संपदा का प्रदेश है, यहां के टाइगर रिजर्व घूमने देश और विदेशों से पर्यटक पहुंचते हैं. जिसका नतीजा है कि यहां के टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रेवन्यू में भी बहुत मदद करते हैं. प्रदेश के फेमस पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहां साल 2025-26 में पर्यटन से जो रेवन्यू जनरेट हुआ है, वह पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड को तोड़ रहा है. इस साल 8 करोड़ रुपए की आय हुई है.

डिप्टी डायरेक्टर बीके पटेल ने ईटीवी को जानकारी देते हुए बताया कि इस साल पर्यटकों से जो पन्ना टाइगर रिजर्व में रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसने सभी वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस वर्ष पन्ना टाइगर रिजर्व ने 8 करोड़ 77 लाख 99 हजार रुपए की आय अर्जित की है. यह पैसा भोपाल के माध्यम से पन्ना को मिलेगा और पन्ना टाइगर रिजर्व के विकास व ग्राम एक समिति को प्रदान किया जाएगा. जिससे टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में विकास होगा.

पिछले साल 7 करोड़ 43 लाख की हुई थी इनकम

पन्ना रिजर्व ने पिछले साल 7 करोड़ 43 लाख 73587 रुपए की अर्जित की थी. इससे पन्ना टाइगर रिजर्व में बहुत खुशी का माहौल है. यह मेहनत उच्च अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक काम करने वाले श्रमिकों का भी योगदान है. जो रात-दिन पन्ना रिजर्व के वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा करते हैं. उन्होंने बताया कि मानसून सीजन में कोर एरिया के गेट बंद हो जाते हैं. मानसून के बाद कोर एरिया के गेट पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे. जबकि मानसून में पन्ना के बफर जोन की सफारी चालू रहती है. इसमें अकोला गेट और जिन्ना गेट कि पर्यटक सफारी का आनंद ले सकते हैं.

साल 2025-26 में इतने आए देसी-विदेशी पर्यटक

आगे डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि वर्ष 2024-25 में पन्ना टाइगर रिजर्व में भारतीय पर्यटक 260570 आए थे और विदेशी पर्यटक 15300 आए थे. जो कुल पर्यटक 275870 थे. इससे पन्ना टाइगर रिजर्व को 7 करोड़ 43 लाख 73587 रुपए की आय हुई थी. इस साल 2025-26 में भारतीय पर्यटक 2 लाख 48 हजार 842 में देसी और 14408 विदेशी पर्यटक आए थे. जिनकी कुल संख्या 263250 है.

पन्ना टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

2024-25 में यहां 6 व्यक्तियों की 2450 रुपए की रसीद कटती थी और 2025-26 में इसमें वृद्धि करते हुए यह रसीद 3050 रुपए की कटने लगी. इसके अलावा पर्यटकों को ₹3000 जिप्सी के अलग से देने पड़ते हैं और ₹800 गाइड के.