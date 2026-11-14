पन्ना टाइगर रिजर्व में तांत्रिकों की एंट्री, प्रबंधन ने घोषित किया 15 दिन का रेड अलर्ट, सर्चिंग अभियान तेज
सोशल मीडिया पर चली पोस्ट से पन्ना टाइगर रिजर्व अलर्ट मोड में. तांत्रिकों व शिकारियों को खोजने चप्पा छान रही टीमें. रिपोर्ट- संजय रैकवार
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 2:05 PM IST
पन्ना : दीपावली के पहले से ही पन्ना टाइगर रिजर्व में सर्चिंग अभियान चल रहा है. प्रबंधन को अंदेशा हुआ था कि तांत्रिक और शिकारी वन्य जीवों को निशाना बना सकते हैं. प्रबंधन को सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि दीपावली से लेकर देवउठनी ग्यारस तक तांत्रिक शिकारियों के साथ जंगल में घूमेंगे. रिजर्व प्रबंधन को अपने मुखबिरों से भी सूचना मिली कि वन्य जीवों का शिकार करने कुछ लोग जंगल में देखे गए हैं. इसी को देखते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट जारी किया गया है.
अवैध प्रवेश मार्गों को पूरी तरह बंद किया
शिकारियों व तांत्रियों को की आशंका को देखते हुए पन्ना टाइगर रिज़र्व में विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है. रिजर्व के उप संचालक ने समस्त 12 परिक्षेत्रों को 'रेड अलर्ट' पर रखकर सघन निगरानी के निर्देश दिए हैं. डिप्टी डायरेक्टर बीके पटेल ने बताया "इस विशेष सुरक्षा अभियान का सफल क्रियान्वयन सहायक संचालक पन्ना, सहायक संचालक मड़ला, अधीक्षक केन घड़ियाल अभयारण्य, खजुराहो तथा समस्त 12 परिक्षेत्रों के परिक्षेत्र अधिकारियों (रेंज ऑफिसर) एवं संपूर्ण मैदानी अमले की सक्रिय सहभागिता है. वन्यजीव विचरण क्षेत्रों में संभावित अवैध प्रवेश मार्गों को पूरी तरह बंद किया गया. इसके साथ ही ग्रामीण पगडंडियों, नदी किनारों और सीमावर्ती ग्रामों में निरंतर पैदल गश्त एवं रात्रिकालीन गश्त की जा रही है."
देवउठनी ग्यारस तक विशेष सतर्कता
पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों के आवागमन मार्गों को चिह्नित कर वहां कैमरा ट्रैप तथा अन्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कड़ी नजर रखी जा रही है. डॉग स्क्वाड की सहायता से गश्त कराने के साथ ही सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. इसके अतिरिक्त, उड़न दस्ता एवं रेस्क्यू टीमों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग अभियान संचालित किया गया.
पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रबंधन द्वारा देवउठनी ग्यारस तक विशेष चेकिंग अभियान और सच एवं निगरानी सतर्कता बरती जा रही है. क्योंकि इस समय अंधविश्वास एवं भ्रामक और सोशल मीडिया में कुछ अनर्गल बातें चल रही हैं, जिसमें जंगली जानवरों को मारकर तंत्र क्रिया करने पर धन लाभ एवं अन्य होने की भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं.