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पन्ना टाइगर रिजर्व में तांत्रिकों की एंट्री, प्रबंधन ने घोषित किया 15 दिन का रेड अलर्ट, सर्चिंग अभियान तेज

पन्ना टाइगर रिजर्व में 15 दिन का रेड अलर्ट ( ETV BHARAT )

पन्ना : दीपावली के पहले से ही पन्ना टाइगर रिजर्व में सर्चिंग अभियान चल रहा है. प्रबंधन को अंदेशा हुआ था कि तांत्रिक और शिकारी वन्य जीवों को निशाना बना सकते हैं. प्रबंधन को सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि दीपावली से लेकर देवउठनी ग्यारस तक तांत्रिक शिकारियों के साथ जंगल में घूमेंगे. रिजर्व प्रबंधन को अपने मुखबिरों से भी सूचना मिली कि वन्य जीवों का शिकार करने कुछ लोग जंगल में देखे गए हैं. इसी को देखते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

अवैध प्रवेश मार्गों को पूरी तरह बंद किया