3 फुट का कद बना समस्या, हाइट कम होने पर पुलिस दर्ज नहीं कर रही FIR

पन्ना में 6-8 लाख कीमत की सोने चांदी की चोरी का नहीं हुआ खुलासा, हाइट कम होने पर मामले को गंभीरता नहीं लेने का आरोप.

PANNA SHORT HEIGHT COMPLAINANT
चोरी के मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 8:30 PM IST

3 Min Read
पन्ना: शाहनगर थाना स्थित शिवनगर कॉलोनी में अज्ञात चोरों द्वारा लगभग 6-8 लाख रुपए कीमत का सोना-चांदी चोरी कर लिया गया था. जिसका खुलासा नहीं होने पर पीड़ित पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत लेकर पहुंचा. फरियादी विमलेश सिंह का आरोप है कि "उसके छोटे कद और कम वजन के कारण पुलिस उसके मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है. 3 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है."

मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप

पीड़ित पन्ना के शाहनगर क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर कॉलोनी का रहने वाला है. उसकी उम्र 36 वर्ष है, लेकिन हाइट 3 फुट 5 इंच और वजन 25 किलो है. विमलेश का आरोप है कि "कम हाइट होने की वजह से उसके घर में हुई चोरी को पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है. मामले की जांच करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. 3 माह गुजर जाने के बाद भी पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा नहीं किया."

पन्ना में सोने चांदी की चोरी का नहीं हुआ खुलासा (ETV Bharat)

एसपी ऑफिस पहुंचा पीड़ित

चोरी के मामले का खुलासा नहीं किए जाने पर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत की है. उन्होंने मांग की है कि उसकी चोरी का खुलासा किया जाए और उसके माल को उसे सुपुर्द कराया जाए. इसके साथ ही चोरी का खुलासा नहीं होने पर पूरा परिवार अनशन में बैठने की चेतावनी भी दी है.

इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह चौहान ने बताया कि "आपके द्वारा इस विषय को संज्ञान में लाया गया है. मैं इसकी जानकारी लेकर ही इस बारे में कुछ जानकारी दे सकती हूं."

एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप

फरियादी विमलेश सिंह ने बताया कि "29 सितंबर 2025 की दरमियानी रात अज्ञात चोरों द्वारा ऊपर के मकान में ताला और कुंडी तोड़कर चोरी कर ली गई थी. जिसमें उसके सोने चांदी के बहुमूल्य गहने थे, जिसकी कीमत लगभग 6-8 लाख रुपए आंकी जा रही है. इसकी शिकायत शाहनगर थाने में 29 सितंबर 2025 को की गई थी. जिस पर पुलिस द्वारा बताया गया था कि साइबर सेल की मदद ली जा रही है और जल्द ही एक-दो दिन के अंदर चोरी का खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई और न ही चोरी के मामले की एफआरआई तक दर्ज हुई है.

