पन्ना की धरती लगातार उगल रही हीरे, फिर चमकी छतरपुर के शख्स की किस्मत

छतरपुर के राजेंद्र सिंह बुदेला को मिला 3.36 कैरेट का हीरा ( Etv Bharat )

पन्ना : हीरों की खदानों के लिए देश-दुनिया में मशहूर पन्ना ने फिर एक शख्स की किस्मत चमका दी है. ताजा मामला छतरपुर निवासी राजेंद्र सिंह बुदलेला का है, जिनके हाथ 3.39 कैरेट का हीरा लगा है. 6 महीने पहले राजेंद्र सिहं ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनाकर खदान स्वीकृत कराई थी और गुरुवार को उनकी किस्मत चमक गई. लगातार हीरे उगल रही पन्ना की धरती, फिर चमकाई किस्मत इन दिनों पन्ना में हीरा खोजने की होड़ सी लगी हई है.पन्ना जिला सहित अब दूसरे जिले के लोग भी पन्ना में हीरा की खदानें लगा रहे हैं. इसी कड़ी में छतरपुर जिले के खजुराहो वार्ड क्रमांक 12 निवासी राजेंद्र सिंह बुंदेला ने यहां खदान लगाई थी. उन्होंने पन्ना के कृष्णा कल्याणपुर में हीरे की खदान लगाई थी और कुछ ही दिनों में उन्हें हीरा मिल गया. उन्होंने हीरा कार्यालय पन्ना में हीरे को जमा करवाया है, जिसका वजह 3.39 कैरेट है और यह उज्जवल किस्म का है.