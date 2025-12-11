पन्ना की धरती लगातार उगल रही हीरे, फिर चमकी छतरपुर के शख्स की किस्मत
छतरपुर के राजेंद्र सिंह बुदेला को मिला 3.36 कैरेट का हीरा, इस साल पन्ना की खदान ने उगले 89 हीरे
पन्ना : हीरों की खदानों के लिए देश-दुनिया में मशहूर पन्ना ने फिर एक शख्स की किस्मत चमका दी है. ताजा मामला छतरपुर निवासी राजेंद्र सिंह बुदलेला का है, जिनके हाथ 3.39 कैरेट का हीरा लगा है. 6 महीने पहले राजेंद्र सिहं ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनाकर खदान स्वीकृत कराई थी और गुरुवार को उनकी किस्मत चमक गई.
इन दिनों पन्ना में हीरा खोजने की होड़ सी लगी हई है.पन्ना जिला सहित अब दूसरे जिले के लोग भी पन्ना में हीरा की खदानें लगा रहे हैं. इसी कड़ी में छतरपुर जिले के खजुराहो वार्ड क्रमांक 12 निवासी राजेंद्र सिंह बुंदेला ने यहां खदान लगाई थी. उन्होंने पन्ना के कृष्णा कल्याणपुर में हीरे की खदान लगाई थी और कुछ ही दिनों में उन्हें हीरा मिल गया. उन्होंने हीरा कार्यालय पन्ना में हीरे को जमा करवाया है, जिसका वजह 3.39 कैरेट है और यह उज्जवल किस्म का है.
राजेंद्र सिंह बुंदेला को जो उज्जवल किस्म का हीरा मिला है उसे हीरा कार्यालय में जमा करवाने के बाद नीलामी में रखा जाएगा. इसके बाद उन्हें अच्छी खासी रकम मिलने की उम्मीद है.
इस साल पन्ना की धरती ने उगले 89 हीरे
हीरा कार्यालय पन्ना में नीलामी के बाद से अभी तक इस वर्ष 89 हीरे जमा हुए हैं, जिनका वजन करीब 160 कैरेट है. जल्द ही होने वाली नीलामी में इन सभी हीरों को बिक्री के लिए रखा जाएगा. पन्ना में ही होने वाली हीरे की नीलामी में देश दुनिया से हीरे के व्यापारी शामिल होते हैं. इसमें मुंबई, सूरत, गुजरात से व्यापारी पन्ना पहुंचते हैं. नीलामी 2 से 3 दिनों की रहती है, जिसमें सुबह के 2 से 3 घंटे हीरे के मूल्यांकन के लिए दिया जाता है. इसके बाद हीरे की नीलामी शुरू होती है. नीलामी के दौरान जो सबसे ऊंजी बोली लगता है, उसे वह हीरा दे दिया जाता है.
नीलामी के तुरंत बाद हीरे की 5 प्रतिशत कीमत जमा करनी होती है और बाकी 95% राशि 1 महीने के अंदर जमा करनी होती है.
हीरा कार्यालय में पदस्थ अनुपम सिंह ने बताया, '' आज दिनांक को राजेंद्र सिंह बुंदेला पिता वीर सिंह बुंदेला निवासी खजुराहो को हीरा मिला है. इस हीरे को उन्होंने हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया है, हीरे का वजन 3.39 कैरेट है, हीरा उज्जवल किस्म का है और हीरा कृष्णा कल्याणपुर पट्टी हीरा खदान में मिला है.