मधुमक्खियों का कन्या भोज पर अटैक, मची चीख-पुकार, पन्ना में कई बच्चे घायल
पन्ना में कन्या भोज के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला, छोटे बच्चे- बच्चियों सहित 11 लोग घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी.
पन्ना: अजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लोलश के प्रसिद्ध ठाकुर बाबा स्थान पर कन्या भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कन्याओं को बुलाकर भोजन कराया जा रहा था, तभी अचानक से मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया. इस हमले में 10 बच्चों सहित कुल 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल उपचार के लिए प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ भेजा गया, जहां पर प्राथमिक उपचार किया गया.
घटना के वक्त मौके पर मौजूद जगदीश यादव ने बताया, "ठाकुर बाबा मंदिर परिसर में कन्या भोज का आयोजन चल रहा था. बच्चियां, छोटे बच्चे और महिलाएं भोजन-प्रसाद ग्रहण करने पहुंची थीं, तभी मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने बच्चों और महिलाओं को बचाया और उन्हें निकटवर्ती अजयगढ़ अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत को देखते हुए सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया."
घायलों की सूची (उम्र सहित)
|नाम
|उम्र
|मुन्नी अहिरवार
|45 वर्ष
|आरुषि
|5 वर्ष
|आयुष
|5 वर्ष
|आराध्या
|3 वर्ष
|क्रांति
|9 वर्ष
|इशांक
|7 वर्ष
|उमा
|18 वर्ष
|रिया
|5 वर्ष
|धर्मबति
|18 वर्ष
|सुशांक
|6 वर्ष
|रिया
|3 वर्ष
धुआं लगने से भिनकी मधुमक्खियां
जहां भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था. वहीं पर पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, लोग खाना बना रहे थे, जिस कारण धुआं और कुतूहल हो रहा था. इससे डिस्टर्ब होकर अचानक मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया. उनके हमला करते ही लोग वहां से भाग खड़े हुए. वहीं खाना खा रहे बच्चे भी भागे, लेकिन वह भाग नहीं सके और मधुमक्खियों ने उनको डंक मारा, जिससे कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. पहले बच्चों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
घायलों का प्राथमिक इलाज कर किया रेफर
डॉ. शोभाराम शर्मा बीएमओ अजयगढ़ ने बताया, "यह घटना दिनांक 16 फरवरी की है. दोपहर करीब 3:00 बजे छोटे-छोटे बच्चे लेकर लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ पहुंचे थे, जिन्हें मधुमक्खियां ने काटा था. कुल 11 लोग घायल थे, जिनमें अधिकांश छोटे बच्चे और एक महिला सहित 2 बालिकाएं थीं. जिनका प्राथमिक उपचार किया गया और बेहतर उपचार के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर किया गया." फिलहाल बच्चों सहित सभी की हालत अभी ठीक है.