पन्ना में 200 साल के सुगा बाबा, कोलकाता से आई लक्ष्मण प्रतिमा का 52 गांवों में धूम

लक्ष्मण जी मंदिर में विराजमान प्रतिमा बहुत ही दिव्य और अलौकिक है, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. भगवान लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए हैं. मंदिर के पुजारी पुनीत चतुर्वेदी बताते हैं "यह मूर्ति गांव के कुल देवता के नाम से पूजी जाती है. क्षेत्र के 52 गांव के लोग प्रति वर्ष यहां पर पूजा-अर्चना करने आते हैं. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां पर भव्य अनुष्ठान भी होते हैं. यह मूर्ति शेषनाग के अवतार की मानी जाती है. यह मूर्ति काफी सिद्ध है और जो सच्चे मन से यहां पर मनोकामना मांगता है उसकी पूरी होती है."

पन्ना: मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले पन्ना में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है. ऐसा ही एक मंदिर देवेंद्र नगर तहसील के ग्राम बड़वारा में स्थित है, जिसको लक्ष्मण जी मंदिर, सुंगा बाबा के नाम से जाना जाता है. इस मंदिर की स्थापना 200 साल पहले हुई थी. यहां स्थापित प्रतिमा को कोलकाता से 3 भाई पड़ा (भैंसा) पर लेकर आए थे.

पड़वारा के 3 भाई पलायन कर गए थे कोलकाता

मंदिर समिति के सदस्य लवलेश तिवारी बताते हैं कि "गांव में आज से करीब 200 वर्ष पहले सूखा पड़ गया था. इसलिए 3 लोग बड़वारा से पलायन कर कोलकाता चले गए थे. उनका नाम हरि, पहारी और दर्जी था. वे तीनों कोलकाता में एक महिला के यहां उसकी भैंस चराने का काम करने लगे. उस महिला को तंत्र-मंत्र की काफी जानकारी थी. तीनों भाई वहां पर सेवा करते रहे, तो इनको भी उस महिला ने तंत्र-मंत्र की विद्या सिखा दी."

पड़ा पर रख प्रतिमा को कोलकाता से लाया बड़वारा

लवलेश तिवारी ने बताया कि "जब तीनों भाईयों ने महिला को लक्ष्मण जी की पूजा करते देखा, तो प्रतिमा को अपने गांव ले जाने के बारे में सोचा. इसके लिए जब तीनों भाइयों ने प्रतिमा से इस बारे में पूछा तो भगवान ने संकेत दिया कि मैं चलूंगा लेकिन तुम्हें सुबह होने के पहले नदी को पार करना पड़ेगा.

जिसके बाद तीनों भाइयों ने उस महिला के सोने के बाद, मूर्ति को पड़ा (भैंसा) पर रखकर भोर होने से पहले नदी पार कर ली. इसके साथ ही तीनों भाइयों ने प्रति मील पर एक नारियल चढ़ाने का वादा किया था, जिसे हर 1 मील पूरा होने पर वे नारियल चढ़ाते रहे. जब वे पन्ना के ग्राम बड़वारा पहुंचे और इमली के पेड़ के पास नारियल खत्म हो गया तो भैंसा वहीं बैठ गया और मूर्ति विराजमान हो गई."

'तीनों भाइयों की अर्थी पर विराजमान हैं भगवान'

कुछ समय बाद तीनों भाई की मृत्यु हो गई. लवलेश तिवारी ने आगे बताया कि "इसके बाद तीनों भाईयों की आत्मा गांव वालों को परेशान करने लगे. गांव में देवताओं से प्रार्थना की गई तो उन्होंने संकेत दिया कि यह मूर्ति जो तीनों भाई कोलकाता से लेकर आए थे, उनकी जहां पर अर्थी है, वहीं पर इस मूर्ति को विराजमान कर दो. जिसके बाद उस मूर्ति को इमली के पेड़ के पास से उठाकर उन तीनों भाइयों की अर्थी पर विराजमान कर दी गई, जो आज भी वहीं पर विराजमान है."