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गेमचेंजर होगा सर्पलोक कार्ड गेम, पहचान कराएगा विषैले और विषहीन सांपों की

पन्ना जिला में सांपों से जागरूकता के अभाव में हो रही मौतें, दक्षिण वन मंडल ने लॉन्च किया सर्प जागरूकता कार्ड गेम.

Snake Awareness Card Game
सर्प जागरूकता कार्ड गेम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 9:48 PM IST

3 Min Read
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पन्ना: दक्षिण वन मंडल पन्ना ने सर्पलोक नमक कार्ड गेम लॉन्च किया है जिसमें लोगों को जागरूक करने और विषैले सांपों की पहचान करने संबंधी जानकारी साझा की गई है. अनुपम शर्मा दक्षिण वन मंडल डीएफओ ने जानकारी देते हुए बताया कि "सर्पदंश आज भी पन्ना जिले में एक गंभीर जनस्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है. यहां प्रतिवर्ष लगभग 50 से 60 लोगों की मृत्यु सर्पदंश से हो जाती है. इनमें अधिकांश मौतें समय पर सही उपचार न मिलने, अंधविश्वास, झाड़ फूंक तथा प्राथमिक उपचार संबंधी जानकारी के अभाव के कारण होती है."

इसी चुनौती का अभिनव समाधान प्रस्तुत करते हुए विश्व सर्प दिवस (16 जुलाई 2026) के अवसर पर दक्षिण पन्ना वनमण्डल, मध्य प्रदेश वन विभाग ने सर्प संरक्षण एवं सर्पदंश जागरूकता के लिए विशेष शैक्षणिक कार्ड गेम "सर्पलोक" का शुभारंभ किया. यह खेल मनोरंजन के साथ साथ वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है तथा विशेष रूप से विद्यालयों, इको क्लबों, ग्राम चौपालों एवं जनजागरूकता अभियानों के लिए तैयार किया गया है.

विषैले एवं विषहीन सांपों की पहचान करायेगा "सर्पलोक" गेम

54 कार्डों वाले इस अनूठे खेल में विषैले एवं विषहीन सांपों की पहचान. सर्पों से जुड़े प्रचलित मिथकों का वैज्ञानिक खंडन, सर्पदंश के सही प्राथमिक उपचार, बचाव के उपाय तथा संकट की स्थिति में की जाने वाली सामान्य गलतियों को रोचक एवं सहभागितापूर्ण शैली में प्रस्तुत किया गया है.

पन्ना में सर्पलोक कार्ड गेम लॉन्च किया गया (ETV Bharat)

खेल का मूल संदेश है कि "सांप नहीं, बल्कि अज्ञानता सबसे बड़ी दुश्मन है." इसका उद्देश्य लोगों में सर्पों के प्रति अनावश्यक भय कम करना, अनावश्यक रूप से सांपों की हत्या रोकना तथा सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूंक के बजाय तुरंत वैज्ञानिक उपचार और अस्पताल पहुंचने की आदत विकसित करना है.

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जागरूकता के अभाव में गांव में रहने वाले आदिवासी लोग सर्प काटने के बाद तुरंत ही झाड़ू फूंक की ओर रुख करते हैं जिससे मरीज की जान जोखिम में पड़ जाती है और अंत: उसे जिला चिकित्सालय या सामुदायिक केंद्र पहुंचाया जाता है. तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. ऐसे कई मामले जिले में प्रकाश में आए हैं जिसमें समय रहते उपचार मिल जाने के कारण व्यक्ति की जान बच सकती थी लेकिन जागरूकता के अभाव में जान चली गई.

Panna Sarplok Card Game
सर्प सुरक्षा कार्ड गेम (ETV Bharat)

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उल्लेखनीय है कि दक्षिण पन्ना वनमण्डल सर्प जागरूकता के क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रहा है. वर्ष 2025 में वन विभाग द्वारा सर्प संरक्षण एवं सर्पदंश से बचाव पर आधारित विशेष "सांप सीढ़ी" (Snake & Ladder) खेल विकसित किया गया था, जिसे विद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक सराहना मिली. उसी पहल को एक नया आयाम देते हुए इस वर्ष "सर्पलोक" कार्ड गेम तैयार किया गया है. वन विभाग का विश्वास है कि गेम आधारित शिक्षा (Game Based Learning) के माध्यम से वैज्ञानिक जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से समाज तक पहुंचेगी, जिससे सर्पदंश से होने वाली मौतों को रोका जा सके. मौतों में अगर कमी आएगी तो मानव और सर्पों के बीच सुरक्षित सहअस्तित्व को भी बढ़ावा मिलेगा.

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