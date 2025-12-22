ETV Bharat / state

पन्ना में सैकड़ों रंगीन पंखों का नजारा, पेंटेड स्टॉर्क और दुर्लभ ब्लैक स्टॉर्क की एंट्री ने चौंकाया

सैकड़ों की संख्या में नजर आए पेंटेड स्टॉर्क वन परिक्षेत्र में एक साथ सैकड़ों की संख्या में पेंटेड स्टॉर्क दिखाई दे रहे हैं. जो इस बात का साफ इशारा है कि दक्षिण पन्ना वन मण्डल की आर्द्रभूमियां, जल स्रोत और प्राकृतिक आवास सुरक्षित एवं अनुकूल स्थिति में हैं. यह नजारा न केवल क्षेत्र की उच्च पारिस्थितिक गुणवत्ता को दिखाता है, बल्कि वन विभाग द्वारा किए जा रहे संरक्षण एवं प्रबंधन प्रयासों की सफलता को भी साबित करता है.

पन्ना: मध्य प्रदेश के दक्षिण पन्ना वन मण्डल के वन परिक्षेत्र पवई इन दिनों पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार है. वन परिक्षेत्र में जैव विविधता का एक अत्यंत सुखद और उत्साहवर्धक नजारा देखने को मिल रहा है. यहां एक पौधारोपण क्षेत्र में संकट की श्रेणी में शामिल पक्षी पेंटेड स्टॉर्क की सैकड़ों की संख्या में मौजूदगी दर्ज की गई है. इसके साथ ही दुर्लभ ब्लैक स्टॉर्क की उपस्थिति ने इस क्षेत्र के संरक्षण महत्व को और अधिक मजबूत कर दिया है. यह वन विभाग के लिए बहुत खुशखबरी की बात है.

पेंटेड स्टॉर्क और ब्लैक स्टॉर्क की खासियत

पेंटेड स्टॉर्क अपने गुलाबी-सफेद पंखों, लंबी पीली-नारंगी चोंच और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे Near Threatened (निकट संकटग्रस्त) श्रेणी में रखा गया है. क्योंकि इसके प्राकृतिक आवासों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है. वहीं ब्लैक स्टॉर्क एक अत्यंत सतर्क, शर्मीला और कम दिखाई देने वाला पक्षी है, जो प्रायः मानव गतिविधियों से दूर, शांत और स्वच्छ जल क्षेत्रों को ही अपना आश्रय बनाता है. इसकी मौजूदगी किसी भी क्षेत्र के लिए स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का मजबूत संकेत मानी जाती है.

पेंटेड स्टॉर्क और दुर्लभ ब्लैक स्टॉर्क की एंट्री ने चौंकाया (Panna Forest Department)

हाल ही में प्रकृति संरक्षण कार्यकर्ता अजय चौरसिया द्वारा साझा की गई तस्वीरों में इन दुर्लभ और सुंदर पक्षियों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है. ये चित्र न केवल प्रकृति की खूबसूरती को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि दक्षिण पन्ना वन मण्डल वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक सुरक्षित और भरोसेमंद आवास के रूप में उभर रहा है. अजय चौरसिया ने कहा कि, ''यह बहुत खुशी की बात है कि यहां पक्षी नजर आए हैं. यहां की जमीन, जल स्रोत और प्राकृतिक आवास सुरक्षित हैं.''

वन अमले के प्रयासों का नतीजा

दक्षिण पन्ना वनमण्डल अधिकारी अनुपम शर्मा ने कहा कि, ''पवई क्षेत्र में पेंटेड स्टॉर्क एवं ब्लैक स्टॉर्क की उपस्थिति पन्ना के लिए गौरव, आशा और संरक्षण की सफलता का प्रतीक है. यह वन अमले के अथक प्रयासों और स्थानीय समुदायों के सहयोग का परिणाम है. भविष्य में भी वनमण्डल द्वारा जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी.''

पवई वनपरिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल ने बताया कि, ''पेंटेड स्टार्क का मिलना निश्चय तौर कर एक अच्छे पारिस्थितिक तंत्र का परिचायक है. सम्पूर्ण वन अमले द्वारा किए जा रहे वन और वन्यजीव सरंक्षण के नतीजे अब इस प्रकार की जैव विविधता के रूप में सामने आने लगे हैं. हमारी लगातार ऐसे स्थानों पर नजर है, जहां पेंटेड स्टार्क अपने भोजन और आवास के लिए चुन रहे हैं.''