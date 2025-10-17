ETV Bharat / state

खेल में नहीं मिला सपोर्ट तो पन्ना के स्केटबोर्ड खिलाड़ी ने छोड़ा मध्य प्रदेश, यूपी के लिए जीते दो स्वर्ण

पन्ना जिले के जानवर गांव के मूल निवासी अरुण गौड़ ने उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीते दो स्वर्ण पदक.

SKATEBOARDER ARUN GAUR
स्केटबोर्ड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अरुण गौड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 7:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना: स्केटबोर्ड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अरुण गौड़ ने अपनी प्रतिभा का दमखम चीन तक दिखाया है. हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खेलते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्वालीफाई करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीते हैं.

पन्ना जिले का एक आदिवासी गांव जानवर जिसे स्केटबोर्ड गांव के नाम से जाना जाता है. यहां के बच्चे स्केटबोर्ड में माहिर हैं और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गेम्स खेल चुके हैं. उनमें से ही एक नाम है अरुण गौड़का, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा विदेश में भी मनवाया है. वह 2018 में स्केटबोर्ड में चीन तक खेलकर आए हैं.

स्केटबोर्ड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अरुण गौड़ (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश खेल विभाग की तरफ से सहयोग न मिलने के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश को छोड़ दिया है और अब वह उत्तर प्रदेश के निवासी बन गए हैं. फिलहाल वह उत्तर प्रदेश की तरफ से स्केटबोर्ड खेल रहे हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खेलते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्वालीफाई करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीते हैं.

13 अक्टूबर को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक किए नाम

13 अक्टूबर 2025 को 11वीं उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीते हैं. जिसमें पहला स्वर्ण पदक स्ट्रीट वर्ग जबकि दूसरा गोल्ड पार्क वर्ग में अपने नाम किया है. इसके लिए उन्होंने 26 सितंबर को पहले गाजियाबाद से भाग लेते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल जीता था. इससे उनका सिलेक्शन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्केटबोर्ड के लिए हो गया था. और अब वह 5 से 15 दिसंबर 2025 को चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे. इस बार जब वह मैदान में उतरेंगे तो मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे.

skateboarder Arun Gaur
स्केटबोर्ड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अरुण गौड़ (ETV Bharat)

अरुण ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से खेल में उनको नहीं मिला सहयोग

अरुण ने ईटीवी की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की तरफ से खेल में उनको किसी रूप में कोई सहयोग नहीं मिला. यहां पर खेलने के लिए किराया, आने-जाने और रहने का खर्च खुद ही वहन करना पड़ता था. इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश को छोड़ दिया है. अब वह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी बन गए हैं. अपने आधार कार्ड एवं डॉक्यूमेंट में उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का पता दर्ज कराया है. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के सभी नॉर्म्स पूरे करते हुए वह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खेल रहे हैं.

skateboarder Arun Gaur
स्केटबोर्ड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अरुण गौड़ (ETV Bharat)

गाजियाबाद के प्राकृतिक स्कूल में बच्चों को स्केटिंग सीखाते हैं अरुण

अरुण आगे बताते हैं कि वह उत्तर प्रदेश गाजियाबाद सेक्टर 128 प्राकृतिक स्कूल में बच्चों को स्केटिंग सीखाते हैं और कोच के पद पर पदस्थ हैं. उनका परिवार अभी भी पन्ना जिले से करीब 10 किलोमीटर दूर आदिवासी ग्राम जानवर में निवास करता है. अभी सिर्फ उन्होंने ही मध्य प्रदेश छोड़ा है. पूरा परिवार पन्ना में ही रहता है. वह उत्तर प्रदेश के निवासी बन गए हैं और वहीं पर रहकर गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व करते हुए स्केटिंग में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं.

स्कूल खेलकूद प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया "ऐसा नहीं है कि अरुण को कई बार पुरस्कार स्वरूप पैसे मिले हैं एवं उन्होंने सहायता स्वरूप कोई भी आवेदन विभाग में नहीं दिया है और अरुण गौड़ ओपन स्तर पर स्केटिंग करता है इसलिए स्कूली विभाग के अंतर्गत नहीं आता है. वहीं पन्ना के खेल और युवा कल्याण विभाग के जिला प्रभारी एसपी सिंह बघेल ने बताया उन्हें अरुण गौड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

TAGGED:

INTERNATIONAL SKATEBOARD ARUN GAUR
PANNA NEWS
PANNA SKATEBOARDER ARUN GAUR
ARUN GAUR WINS 2 GOLD MEDALS FOR UP
SKATEBOARDER ARUN GAUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार को झटका, प्रमोशन में आरक्षण के लिए नहीं दी अंतिम राहत

रतलाम में सजने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, प्रसाद के रूप में मिलता है चढ़ावे का पैसे

परीक्षा देने का नहीं था मन, फैला दी प्रिंसिपल के मौत की खबर, जानिए फिर क्या हुआ

वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.