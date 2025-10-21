ETV Bharat / state

दीपावली के दूसरे दिन पूरे रंगत में मौनिया और दिवारी नृत्य, बुंदेलखंड की 300 साल पुरानी परंपरा

श्री जुगल किशोर मंदिर प्रांगण के चारों तरफ ग्वाले झुंड में दिवारी नृत्य करते रहे. उनके साथ वाले पारंपरिक बुंदेलखंडी वेश में रहते हैं और हाथ में मोर पंख का झुंड लेकर ठुमक कर नाचते हैं. उन्हीं के साथ उनकी टोली में ढोलक-मंजीरा रहते हैं, जो ताल में ताल मिलाकर बुंदेलीखंडी गीत गाते हुए झूमते हैं.

पन्ना: समूचे बुंदेलखंड में दीपावली के दूसरे दिन ग्वालों की टोलियां श्री जुगल किशोर मंदिर पहुंचती हैं. यहां पर झुंड बनाकर बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य दिवारी करते हैं. ये नृत्य और संगीत इतना मनमोहक होता है कि देखने वाले भी थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं. इस दौरान ग्वाले लाठियां चलाकर करतब दिखाते हैं. पन्ना के आराध्य देव श्री जुगल किशोर मंदिर में मंगलवार को ग्वालों की टोलियां दिवाली नृत्य करने पहुंची तो माहौल देखने लायक हो गया.

मौनियां दल के सदस्य रामदयाल यादव बताते हैं "जो भी ग्वाले मौनियां बनना चाहते हैं, वह पहले स्थानीय स्तर पर मंदिरों में प्रतिज्ञा करते हैं और एक गांठ बांधते हैं. उस गांठ में हल्दी, नारियल एवं कोयल रहता है और 12 साल का प्रण रहता है. दिवाली के दूसरे दिन प्रतिवर्ष बुंदेलखंड के आसपास जो भी तीर्थ जैसे-जटाशंकर, चित्रकूट पन्ना की जुगल किशोर मंदिर वहां जाकर दिवारी नाचना एवं गाना पड़ता है. इस दौरान पूरे दिन मौन रहना पड़ता है. पूरे दिन व्रत रहना पड़ता है. इसके बाद रात में व्रत खोला जाता है. 12 वर्ष होने के बाद मथुरा वृंदावन जाकर इस प्रतिज्ञा को समाप्त किया जाता है और फिर गांव में आकर पूजा पाठ होती है."

श्री जुगल किशोर मंदिर में मौनियां दल के सदस्य (ETV BHARAT)

गाय की पूंछ के बालों में बांधी जाती है 12 गांठें

श्यामलाल पटेल बताते हैं "इस प्रतिज्ञा के तहत कई तरीके की रीति-रिवाज का पालन किया जाता है. उसी में एक रीति-रिवाज है, जिसमें गाय के पूंछ के बाल और सन की रस्सी को मिलाकर एक रस्सी बनाई जाती है और उस रस्सी में प्रतिवर्ष एक गांठ बांधी जाती है. कुल 12 गांठ हो जाती हैं तो फिर मोनिया व्रत पूरा हो जाता है और फिर इस रस्सी का पूजन पाठ भी किया जाता है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसी का अनवरत निर्वहन हम करते आ रहे हैं."

पन्ना का श्री जुगल किशोर मंदिर (ETV BHARAT)

मौनियां की परंपरा 300 साल पुरानी

वहीं, श्री जुगल किशोर मंदिर के पंडित प्रेम दास त्रिपाठी बताते हैं "जब से यह मंदिर बना है, लगभग 300 वर्षों से यह परंपरा अनवरत यहां निभाई जाती है. यहां पर समूचे बुंदेलखंड से ग्वाले आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हुए नृत्य करते हैं. वह बुंदेली वेशभूषा में रहते हैं जो अपने हाथों में मोर पंख लिए होते हैं और उन्हीं मोर पंखों को लेकर टोली बनाकर झुंड में मस्ती के साथ नाचते हैं."