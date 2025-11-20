मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को मिल रहे 18 हजार रुपए, मोहन यादव ने कही बड़ी बात
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पन्ना में कांग्रेस पर कसा तंज, बोले-लाड़ली बहना योजना नहीं होगी बंद, हर साल महिलाओं को दे रहे 18 हजार रुपए.
पन्ना: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बुधवार को एकदिवसीय प्रवास पर पन्ना जिले की पवई विधानसभा पहुंचे. यहां की तहसील शाहनगर में हितग्राही सम्मेलन में शिरकत की. सीएम ने पवई क्षेत्र को 82 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी एवं शाहनगर ग्राम पंचायत को नगर परिषद एवं रैपुरा तहसील में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने लाड़ली बहना योजना पर भी बयान दिया.
पन्ना के हीरे को मिला टीआई टैग
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि, ''पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिला है, यह बड़े हर्ष और गर्व की बात है. पन्ना का हीरा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा और इससे हीरे की कीमत भी बढ़ेगी और इससे पन्ना के हीरे का व्यापार भी प्रगति पकड़ेगा.'' उन्होंने कहा कि, ''मैं माता काली के आशीर्वाद से पवई क्षेत्र की विधानसभा की जनता को 14 कामों को लेकर 82 करोड़ रुपए की सौगात दे रहा हूं.'' सीएम ने 74 करोड़ रुपए के 13 कार्यों का भूमि पूजन भी रिमोट के द्वारा किया. पवई में लगभग 14 करोड़ की लागत से बन रहे तेघरा बांध का भी पूजन किया.
लाड़ली बहना योजना को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''हम हर लाड़ली बहना को 18000 रुपए साल दे रहे हैं. यह उन कांग्रेसियों के ऊपर तंज है जिन्होंने कहा था कि कि यह चुनावी वादे हैं और चुनाव तक देंगे और चुनाव के बाद नहीं देंगे. उन्होंने कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है कहां से लाएंगे.'' CM ने आगे कहा कि, ''सुन लो कांग्रेसियों पूरे प्रदेश में हम बहनों को राशि दे रहे हैं और देते रहेंगे. बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा की एक कांग्रेसी ने कहा था की बहने पैसों से दारु पी जाती हैं. बहनों याद रखना कि जब भी कभी दरवाजे पर कांग्रेसी आए तो उसकी खबर जरूर लेना.''
मुख्यमंत्री के आने से पूर्व कांग्रेसियों को किया गिरफ्तार
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के शाहनगर पहुंचने से पूर्व शाहनगर की ब्लॉक अध्यक्ष शुभम रजक, मोहित सोनी करण बर्मा, सुनील बाल्मिक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इनको शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री के जाने के बाद छोड़ गया. शाहनगर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है कि, ''उन्हें मुख्यमंत्री को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देना था. इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी मांगे मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकी.''