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केन बेतवा परियोजना विस्थापन में रिश्वत का खेल, आदिवासी से घूस लेते हुए पकड़ाया पटवारी

दयाराम आदिवासी की विस्थापन की अतिरिक्त 63-63 हजार की राशि उसके परिवार के चार हितग्राहियों के खातों में आने थी. इसके एवज में पटवारी द्वारा दयाराम आदिवासी से ₹80 हजार रुपए की मांग की गई थी. पहली किस्त के तौर पर आदिवासी 18 अगस्त 2026 को 30,000 रुपए दे चुका था. जिसके बाद भी बार-बार उसे पैसे देने के लिए कहा जा रहा था. विस्थापित आदिवासी दयाराम आदिवासी ने 5 दिन पूर्व लोकायुक्त सागर से इसकी शिकायत की थी.

पन्ना: केन बेतवा प्रोजेक्ट के तहत विस्थापित हुए पन्ना जिले के आदिवासी से रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त सागर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सागर लोकायुक्त पुलिस द्वारा जिला चिकित्सालय के सामने पटवारी को ट्रैप किया गया और आवेदक द्वारा 47 हजार लेते हुए दबोचा गया. आरोपी को गिरफ्तार कर पन्ना कोतवाली थाने लाया गया. जहां उससे पूछताछ जारी है.

लोकायुक्त सागर टीम द्वारा पूरे मामले की गुप्त तरीके से जांच की गई. मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने 47 हजार रुपयों में केमिकल लगाया और आवेदक को पटवारी को देने के लिए बोल दिया. पटवारी जिला चिकित्सालय के सामने रुपए लेने पहुंचा. जहां पर लोकायुक्त पुलिस पहले से गुप्त रूप से तैनात थी. जैसे ही पटवारी ने दयाराम आदिवासी से 47 हजार लिए तुरंत ही लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को दौड़कर दबोच लिया. उसे तुरंत ही कोतवाली पन्ना लाया गया जहां पर कागजी कार्रवाई की जा रही है.

विस्थापन की राशि दिलाने के एवज में मांग रहा था रुपए

दयाराम आदिवासी ने बताया कि, ''वह केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापित गांव गहदरा का रहने वाला है. वर्तमान में वह खजूरी कुडार में रहता है. केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों की अतिरिक्त राशि 63-63 हजार रुपए उसके परिवार के 4 सदस्य पानवाई, पूजा बाईं, रज्जी बाई और रामगोपाल के खाते में आनी थी. इसके अलावा उसकी दादी रतिया बाई जिनका स्वर्गवास हो चुका था. उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रतिवेदन लगाया था. इन दोनों कामों के लिए पटवारी पैसों की मांग कर रहा था.''

लोकायुक्त ने पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा

कमल उईके डीएसपी लोकायुक्त सागर ने बताया कि, ''आवेदक दयाराम आदिवासी द्वारा लोकायुक्त सागर को रिश्वत मांगने की शिकायत की गई थी. मामले की लोकायुक्त पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई. मामला सही पाए जाने पर आज कार्रवाई की गई. जिला चिकित्सालय के सामने पटवारी संतोष चिकवा को 47 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है. मामले में आगे कार्रवाई जारी है.''