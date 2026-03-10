ETV Bharat / state

लकड़ी के टुकड़ों में जान भर रहे रिटायर्ड सब इंजीनियर!, सैकड़ों कलाकृतियों से भरा उनका घर

पन्ना में रिटायर्ड कर्मचारी शंकर प्रसाद गौतम लड़की के टुकड़ों पर बनाते हैं अद्भुत कलाकृतियां, कंकड़ और पुराने सिक्कों से उकेर दिया कई चित्र.

author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट: संजय रैकवार

पन्ना: एक रिटायर्ड कर्मचारी लकड़ी के टुकड़ों से सुंदर-सुंदर कलाकृतियां बनाकर चर्चा में आ गये हैं. कहते हैं कला, उम्र की मोहताज नहीं होती. शंकर प्रसाद गौतम इसका ही उदाहरण हैं. वे सब इंजीनियर के पद से 2012 में रिटायर हुए थे. इसके पहले से ही वे लकड़ी पर कलाकृतियां बनाते थे. रिटायर्ड होने के बाद ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया और आज भी वे लकड़ी के तख्तों पर विभिन्न धर्मों की प्रतिमाएं बनाते रहते हैं.

कंकड़ से उकेर दिया चित्र

शंकर प्रसाद गौतम की 1976 में सब इंजीनियर के पद पर शासकीय सेवा में जॉइनिंग हुई थी. इसके बाद वे 2012 में सेवानिवृत हुए. इस दौरान उनका पुराना घर टूट कर नया बन रहा था और पुराने घर के बेकार लड़की के टुकड़ों पर उन्होंने देवी-देवताओं की आकृतियां बनानी शुरू कर दी. इसके 20 साल बाद भी वे आकृतियां बना रहे हैं. उनके द्वारा सागौन की लकड़ी के बेकार टुकड़ों और तख्तों पर सभी धर्म की प्रतिमाएं बनाई गई हैं. इसके साथ ही उन्होंने कंकड़ और कुछ पुराने सिक्कों से भी कई चित्र उकेरे हैं.

घर के 4 कमरे कलाकृतियों से भरे हैं

रिटायरमेंट के बाद भी शंकर प्रसाद गौतम लगातार लड़की के तख्तों से सुंदर-सुंदर कलाकृतियां बना रहें हैं. वे रोज सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रतिमाएं बनाने में जुट जाते हैं. उनके इस काम से कई बार घर वाले नाराज हो जाते हैं, लेकिन वे लगातार अपना काम करते रहते हैं. उनके द्वारा कई कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिनसे उनके घर के करीब 4 कमरे इन कलाकृतियों से भरे हुए हैं.

बेचते नहीं है सिर्फ उपहार में देते हैं कलाकृतियां

शंकर प्रसाद गौतम जो भी कलाकृतियां बनाते हैं, उसे बेचते नहीं हैं, बल्कि जो लोग इन कलाकृतियों की विशेषता में अपनी रुचि दिखाते हैं, उनको वे उपहार स्वरूप भेंट कर देते हैं. शंकर प्रसाद गौतम बताते हैं कि "अब तक करीब सैकड़ों कलाकृतियां लोगों को भेंट की गई हैं." वहीं, शंकर प्रसाद गौतम की इस कार्य के लिए चारों ओर लोग उनकी काफी सराहना करते हैं.

शंकर प्रसाद गौतम आगे बताते हैं कि "यह कलाकृतियों की यात्रा जीवन पर्यंत जारी रहेगी. जब तक उनका जीवन चलेगा, वह इसी तरह से देवी-देवताओं और सभी धर्म की कलाकृतियां बनाते रहेंगे." उन्होंने बताया कि उनकी उम्र के लोग शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं, लेकिन वे प्रतिदिन काम करते रहते हैं, तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है.

