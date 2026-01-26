ETV Bharat / state

पन्ना के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में फ्रांस से पहुंचे सैलानी, दर्शक दीर्घा में बैठ उठाया प्रोग्राम का लुत्फ

पन्ना: गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान पन्ना में अतिथि दीर्घा में विदेशी सैलानी भी नजर आए. 26 जनवरी को पन्ना के परेड ग्राउंड में जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली. इस दौरान दर्शक दीर्घा में काफी संख्या में लोग मौजूद थे. जिसमें फ्रांस से आईं 3 महिला सैलानी भी मौजूद थीं. तीनों पर्यटक गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को देखकर काफी खुश दिखीं.

गाइड एवं ट्रांसलेटर विजय प्रजापति ने बताया कि "यह तीनों महिलाएं फ्रांस से भारत भ्रमण करने आईं हैं, जो खजुराहो में रुकी हुई हैं. उन्होंने पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला बफर जोन में टाइगर सफारी का आनंद उठाया है. इसके साथ पन्ना में मौजूद ऐतिहासिक मंदिरों को भी विजिट किया. इस दौरान उन्हें पता चला कि 26 जनवरी को यहां रिपब्लिक डे का कार्यक्रम चल रहा है, तो वे पन्ना के परेड ग्राउंड में पहुंचीं और अतिथि दीर्घा में बैठकर पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठाया".

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में फ्रांस से पहुंचे सैलानी (ETV Bharat)

सैलानी ने खुद को बताया भाग्यशाली

फ्रांस से आई सैलानी फ्लॉपी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि "यह अनुभव काफी रोमांचक रहा है. मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूं. पन्ना में आकर बहुत अच्छा लग रहा है. सुसज्जित तरीके से बहुत ही शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. मैं अपने साथियों के साथ यहां भ्रमण पर आई हूं और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर आनंदित महसूस कर रही हूं."

विदेशी सैलानियों को भा रहा पन्ना टाइगर रिजर्व

पन्ना टाइगर रिजर्व विदेशी सैलानियों को काफी भा रहा है. इसलिए कई देशों से सैलानी यहां पर टाइगर की सफारी करने पहुंचते हैं इसी क्रम में फ्रांस से आईं 3 महिला पर्यटकों ने पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला बफर जोन में टाइगर सफारी की. मंदिरों का दर्शन किया और मौका मिलने पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचीं.