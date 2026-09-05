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पन्ना के जंगल में छुपा था सेहत का खजाना! श्यामगिरी में मिला दुर्लभ शल्यकर्णी पेड़, वैज्ञानिक भी हैरान

श्यामगिरी के घने जंगलों में मिला दुर्लभ औषधीय वृक्ष शल्यकर्णी, संकटग्रस्त मानी जाने वाली प्रजाति की मौजूदगी ने उजागर की दक्षिण पन्ना की समृद्ध जैवविविधता.

MEDICINAL TREE SHALYAKARNI
पन्ना के जंगल में छुपा था सेहत का खजाना! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 12:48 PM IST

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पन्ना: दक्षिण पन्ना वनमंडल के कल्दा वन परिक्षेत्र अंतर्गत श्यामगिरी के घने जंगलों में दुर्लभ औषधीय वृक्ष शल्यकर्णी की मौजूदगी सामने आई है. मध्य भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त मानी जाने वाली इस प्रजाति का श्यामगिरी के प्राकृतिक जंगलों में पाया जाना दक्षिण पन्ना की समृद्ध जैवविविधता और क्षेत्र के संरक्षण महत्व को रेखांकित करता है.

श्यामगिरी के जंगलों में इस दुर्लभ प्राकृतिक धरोहर की मौजूदगी की पुष्टि प्रकृति एवं जैवविविधता संरक्षण के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय अजय चौरसिया एवं वन विभाग में कार्यरत वनपाल अमित रैकवार द्वारा की गई है. उन्होंने इस वृक्ष की तस्वीरें एवं संबंधित जानकारी साझा की, जिससे श्यामगिरी में इसकी उपस्थिति दर्ज हुई है. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा भी मध्य प्रदेश में इस प्रजाति के संरक्षण एवं प्रवर्धन पर विशेष शोध किया जा चुका है.

पारंपरिक औषधीय महत्व वाला दुर्लभ वृक्ष
शल्यकर्णी (Dilleniaceae) कुल का मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष है. इसे विभिन्न क्षेत्रों में कल्लई, अग्गई, करकट, सुआरुख, करमल आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है. मध्य भारत के विभिन्न जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान में इसके विभिन्न भागों के औषधीय उपयोग दर्ज किए गए हैं. वैज्ञानिक अध्ययनों में शल्यकर्णी के विभिन्न भागों में फ्लेवोनॉइड, फिनॉल, टैनिन, टरपेनॉइड तथा अन्य जैव सक्रिय यौगिक पाए गए हैं.

प्रयोगशाला एवं प्रारंभिक वैज्ञानिक अध्ययनों में इसके अर्क में एंटीऑक्सीडेंट, जीवाणुरोधी, मधुमेह-रोधी तथा कुछ प्रकार की कोशिकाओं के विरुद्ध साइटोटॉक्सिक एवं कैंसर-रोधी संभावनाओं का उल्लेख मिला है. हालांकि इन संभावित औषधीय गुणों को मानव उपचार में प्रमाणित उपयोग मानने से पहले विस्तृत चिकित्सकीय एवं वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हैं.

SHALYAKARNI TREE FOUND PANNA
दुर्लभ शल्यकर्णी पेड़ मिला (ETV Bharat)

प्राकृतिक पुनर्जनन भी है बड़ी चुनौती
शल्यकर्णी के संरक्षण की प्रमुख चुनौतियों में इसका कठिन प्राकृतिक पुनर्जनन शामिल है. इसके बीजों की अंकुरण क्षमता सामान्य परिस्थितियों में काफी कम पाई गई है. मध्य प्रदेश में किए गए अनुसंधानों में भी इसके बीजों के अंकुरण तथा पौध तैयार करने में कठिनाई दर्ज की गई है. इसी कारण इसके प्राकृतिक रूप से नए पौधों की संख्या बढ़ना आसान नहीं होता और मौजूदा वृक्षों एवं उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण विशेष महत्व रखता है.

ऐसे में श्यामगिरी के प्राकृतिक जंगल में इस वृक्ष की मौजूदगी महत्वपूर्ण है. यह न केवल इस प्रजाति के स्थानीय संरक्षण की संभावना को मजबूत करती है, बल्कि इसके आसपास प्राकृतिक पुनर्जनन, अन्य संभावित वृक्षों तथा उपयुक्त सूक्ष्म आवासों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता को भी सामने लाती है.

जीवंत प्राकृतिक धरोहर श्यामगिरी का जंगल

वनमंडल अधिकारी अनुपम शर्मा के अनुसार, ''श्यामगिरी का जंगल केवल हरियाली का विस्तार नहीं, बल्कि एक जीवंत प्राकृतिक धरोहर है. जहां दुर्लभ वनस्पतियां, औषधीय प्रजातियां और जैवविविधता की अनेक महत्वपूर्ण कड़ियां आज भी सुरक्षित हैं. इनका वैज्ञानिक अध्ययन और संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.''

दुर्लभ वनौषधियों और वनस्पतियों का प्राकृतिक भंडार है श्यामगिरी
श्यामगिरी क्षेत्र अपनी घनी वनस्पतियों, पहाड़ी भू-दृश्य, प्राकृतिक जलस्रोतों और समृद्ध जैवविविधता के लिए विशिष्ट पहचान रखता है. यहां अनेक औषधीय एवं पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण वनस्पतियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं. इनमें सतावर, वाराही कंद, सफेद मूसली, काली मूसली, कलिहारी, केवकंद, जंगल प्याज, खस, महुआ, हर्र, बहेड़ा, आंवला, अर्जुन, ब्राह्मी, पुनर्नवा, धवई, हरसिंगार और नागरमोथा जैसी वनस्पतियां प्रमुख हैं. इन प्रजातियों की विविधता बताती है कि श्यामगिरी का महत्व केवल घने जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक वनौषधीय ज्ञान और प्राकृतिक वनस्पति विविधता का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है.

इसी क्षेत्र में पूर्व में ड्रोसेरा (Drosera) जैसे दुर्लभ कीटभक्षी पौधे की मौजूदगी भी दर्ज की जा चुकी है. शल्यकर्णी सहित ऐसी विशिष्ट वनस्पतियों की उपस्थिति श्यामगिरी के जंगलों को वनस्पति विविधता और जैवविविधता संरक्षण की दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है. श्यामगिरी के घने जंगल, पहाड़ियां, घाटियां, वनस्पतियां और प्राकृतिक जलस्रोत मिलकर एक विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं. अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैवविविधता के कारण प्रकृति प्रेमियों द्वारा इस क्षेत्र को बुंदेलखंड की पचमढ़ी भी कहा जाता है.

शल्यकर्णी जैसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त माने जाने वाले दुर्लभ वृक्ष की मौजूदगी इस क्षेत्र की प्राकृतिक समृद्धि की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है. यह उपस्थिति इस संभावना की ओर भी संकेत करती है कि दक्षिण पन्ना के जंगलों में अभी अनेक ऐसी वनस्पतियां और प्राकृतिक धरोहरें मौजूद हो सकती हैं, जिनका व्यवस्थित दस्तावेजीकरण, वैज्ञानिक अध्ययन और संरक्षण किया जाना आवश्यक है.

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